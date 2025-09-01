На саммите в Китае произошел курьезный случай между Путиным и Моди (ФОТО)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди больше часа не покидали автомобиль у резиденции главы Кремля в Китае. Оба политика прибыли на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в китайском городе Тяньцзинь.

Владимир Путин и Моде (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские СМИ. Инцидент был зафиксирован у отеля The Ritz-Carlton.

"Путин и Моди приехали в резиденцию Путина в Китае в гостиницу The Ritz-Carlton и не выходят из машины более получаса", — говорилось в сообщениях.

Впоследствии появилась информация , что оба лидера провели почти час наедине в автомобиле "Аурус", после чего отправились на переговоры в составе делегаций. Позже этот разговор был назван двусторонними переговорами в машине российского президента.

Путин и Моди прибыли в Китай для участия в саммите ШОС в Тяньцзине.

1 сентября после встречи с Путиным Нарендра Моди написал в соцсети: "Всегда приятно встретиться с Путиным". К публикации он добавил фотографии, на которых занимает и пожимает руку российскому лидеру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Индия сделала свой выбор . Премьер-министр Индии Нарендра Моди сознательно позировал перед многочисленными камерами, дружески обнимаясь с российским диктатором Владимиром Путиным. Ведь, как известно , президент США Дональд Трамп ужесточил пошлины против Индии за покупку российских энергоносителей, что, как считают в администрации США, способствует продолжению войны РФ против Украины. Несмотря на подобные нововведения, Индия под руководством Моди продолжает покупать российскую нефть.