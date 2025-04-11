На Западе раскрыли главную хитрость: как РФ удается вербовать китайцев на войну

В российской армии действительно есть немало граждан КНР, которые принимают решение присоединиться к россиянам в войне против Украины после просмотра изысканных пропагандистских роликов РФ, которые распространяются в социальных сетях. Некоторые из них акцентируют внимание на "жестком" характере новобранцев. Другие – больше напоминают видеоблоги или промо влиятельных лиц, которые будто рекламируют "рабочий отпуск". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Китайцы в российской армии. Фото из открытых источников

Кроме того, в соцсетях намеренно распространяют скриншоты заявлений якобы обычных граждан, которые готовятся покинуть Китай. Все эти материалы имеют одну цель – рекламировать идею вступления в ряды наемников, воюющих на стороне Москвы.

Отмечается, что в сети легко найти многочисленные ролики о возможностях трудоустройства. В них акцент делается на финансовых вознаграждениях за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).

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