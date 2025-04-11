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На Западе раскрыли главную хитрость: как РФ удается вербовать китайцев на войну

The Guardian пишет о том, что РФ вербует китайцев на войну пропагандистскими видео

сегодня, 08:10
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Кравцев Сергей

В российской армии действительно есть немало граждан КНР, которые принимают решение присоединиться к россиянам в войне против Украины после просмотра изысканных пропагандистских роликов РФ, которые распространяются в социальных сетях. Некоторые из них акцентируют внимание на "жестком" характере новобранцев. Другие – больше напоминают видеоблоги или промо влиятельных лиц, которые будто рекламируют "рабочий отпуск".  Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

На Западе раскрыли главную хитрость: как РФ удается вербовать китайцев на войну

Китайцы в российской армии. Фото из открытых источников

Кроме того, в соцсетях намеренно распространяют скриншоты заявлений якобы обычных граждан, которые готовятся покинуть Китай. Все эти материалы имеют одну цель – рекламировать идею вступления в ряды наемников, воюющих на стороне Москвы.

Отмечается, что в сети легко найти многочисленные ролики о возможностях трудоустройства. В них акцент делается на финансовых вознаграждениях за подписание контракта в размере от 60 000 до 200 000 юаней (8 000-27 000 долларов) и ежемесячной зарплате около 18 000 юаней (2500 долларов).

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины – в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовавший видео с допросом одного из пленных. В свою очередь в США отметили роль Китая в поддержке российской агрессии. О чем говорит данный инцидент? Как следует действовать Украине после выяснения обстоятельств участия китайцев в войне на стороне РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/apr/10/russia-social-media-ads-videos-recruiting-china-mercenaries
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