На Западе раскрыли, к чему готовится Си после насмешек Путина с Трампа

Российский диктатор Путин наглядно продемонстрировал, как на самом деле нужно обращаться с президентом США Трампом. Сначала российский лидер заявил, что "в принципе" соглашается на перемирие в войне против Украины, отложив обсуждение деталей в неопределенное будущее. В то же время он продолжал удары по гражданскому населению Украины, расширяя территориальные претензии и выдвигая новые ультиматумы. В дополнение, Путин заказал и подарил Трампу лесть в виде портрета, подсмеиваясь над его имиджем "сильного переговорщика". Об этом колонке для The Hill пишет политолог, экс-директор по вопросам Китая при министре обороны США с 2005 по 2006 год Джозеф Боско.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, глава КНР Си Цзиньпин внимательно наблюдает за действиями Трампа и готовится к новой геополитической игре. Китай уже дал старт новым военным учениям вблизи Тайваня – даже до того, как Трамп публично пренебрег суверенитетом Украины.

Джозеф Боско прогнозирует, что следующим шагом Си станет поддержка иллюзии взаимной симпатии и активное распространение дезинформации о статусе Тайваня, в частности в свете старой дипломатии времен Никсона и Киссинджера.

Впоследствии Китай может сделать шаг на опережение – оперативно захватить остров, например, Киньмэн-Кумой, или ввести экономическую блокаду. В ответ Пекин может напрямую угрожать ядерной войной, а Си – предложить провести переговоры с "другом" Трампом для предотвращения катастрофы.

Аналитики считает, что Тайвань рискует оказаться в аналогичной тупиковой ситуации, в которой находится Украина после прихода Трампа к власти в США. Предотвратить повторение украинского сценария с Тайванем возможно лишь, если Трамп публично и недвусмысленно заявит о готовности США защищать Тайвань, возложив ответственность за предотвращение войны на Китай.

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