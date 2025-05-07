Президент Китая Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Москву на этой неделе планирует продемонстрировать тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, воспользовавшись изолирующей Вашингтон торговой войной, сообщает Вloomberg.

Си Цзиньпин

Ожидается, что во время четырехдневного визита, который начнется в среду, Си впервые после введения Соединенными Штатами высоких пошлин на китайские товары встретится с Путиным лично. Также он примет участие в параде на Красной площади по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.

По информации агентства, находясь в Москве, Си Цзиньпин стремится подчеркнуть, что потепление отношений между США и Россией не отразилось на безграничном партнерстве Пекина с Москвой. Администрация президента США Дональда Трампа своей жесткой торговой политикой создала напряженность в отношениях со многими союзниками, что позволило Китаю совместно с Россией бросить вызов американскому доминированию на мировой арене.

По словам директора Центра Карнеги по исследованию России и Евразии Александра Габуева, оба лидера стремятся воспользоваться четырехлетним периодом для разрушения американской гегемонии. По его мнению, Си и Путин видят в этом возможность содействовать созданию многополярного мирового порядка.

Китайская стратегия заключается в активном привлечении стран Евросоюза и Латинской Америки с целью налаживания новых торговых отношений, поскольку пошлины США оказывают существенное влияние на экономику страны. В то время как Трамп продвигает политику "Америка прежде всего", Китай позиционирует себя как стабильную сверхдержаву, развертывая активную дипломатическую деятельность.

Однако демонстрация Си Цзиньпином военного могущества России на фоне недавних бомбардировок украинских городов вызывает беспокойство среди международного сообщества. Европейские страны резко критикуют поддержку Москвы со стороны Пекина, а государства Азии с осторожностью относятся к территориальным амбициям Китая.

В ходе визита Си и Путин проведут двусторонние переговоры, в частности, обсудят войну в Украине, отношения с США и сотрудничество в рамках БРИКС и "Большой двадцатки". Также среди тем встречи — экономические вопросы, включая проект газопровода "Сила Сибири-2". Лидеры планируют принять совместные заявления и дать пресс-конференцию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как Путин унизит Трампа 9 мая.



