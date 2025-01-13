Настоящая головная боль для США: каким оружием обзавелся Китай, готовясь к войне

Китай продолжает модернизировать армию. Есть подтверждение, что Пекин создал новую, более продвинутую версию самолета дальнего радиолокационного обнаружения и разведки (ДРЛВ). В случае ожидаемой многими войны за Тайвань, эти самолеты могут стать едва ли не главной проблемой для американских военных. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет для The Telegraph военный обозреватель Дэвид Акс.

Самолет KJ-300. Фото: из открытых источников

Отмечается, что новый самолет, скорее всего, под названием KJ-3000, появился на нескольких размытых фотографиях, распространившихся в Интернете. Судя по широкому фюзеляжу и четырем реактивным двигателям, базовой моделью для него стал новейший военно-транспортный самолет Y-20, который считается близким аналогом американского Boeing C-17.

Главным элементом KJ-3000, как и любого самолета ДРЛВ является большой радар, установленный на фюзеляже, а также различное вспомогательное оборудование, установленное внутри, с которым работают высококвалифицированные специалисты. Такие самолеты могут выполнять не только разведывательно-наблюдательные миссии, но и функционировать как воздушный штаб.

США использовали самолеты этого класса во всех своих войнах, начиная с 1970-х годов. Собственные самолеты ДРЛВ, известные по индексам А-50 и А-50У, Россия активно использовала при широкомасштабном вторжении в Украину. Как отмечает Дэвид Акс, эти самолеты практически круглосуточно сканировали воздушное пространство Украины, в режиме онлайн отслеживая полеты украинских самолетов и запуски украинских ракет. Эти же А-50 помогали российским самолетам лучше отыскивать свои цели на украинской стороне фронта.

Жертвами российских истребителей, направляемых А-50, вероятно, стали "десятки украинских самолетов", пишет военный обозреватель. Неудивительно, что украинцы начали свою охоту на российские самолеты ДРЛВ, как только в ВСУ появились соответствующие технические возможности. Украинцам удалось поразить, по меньшей мере, три А-50 на земле и в воздухе в 2023 и 2024 годах.

Не желая терять оставшиеся А-50, которых в России было около десятка, россияне оттащили их подальше от фронта. Однако американцам в случае войны за Тайвань, вероятно, будет гораздо труднее противостоять китайским KJ-3000.

Как отмечает Дэвид Акс, во-первых, китайцы, очевидно, построят гораздо больше этих самолетов, чем у России были свои А-50 перед войной. Во-вторых, география войны за Тайвань, скорее всего, будет гораздо менее благоприятной для тех, кто хочет подстрелить вражеский самолет ДРЛВ. Устроить засаду на такой самолет будет гораздо сложнее, говорит обозреватель.

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