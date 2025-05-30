Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО может углубить присутствие в Азии, если Пекин не сделает больше для удержания КНДР от участия в войне РФ против Украины.

Противостояние НАТО и Китая. Фото из открытых источников

"Северная Корея в Украине — это большой вопрос для всех нас. Если Китай не хочет, чтобы НАТО было вовлечено в Юго-Восточную Азию, он должен предотвратить привлечение Северной Кореи на европейской земле", — заявил Эмманюэль Макрон.

В то же время французский лидер подчеркнул, что не поддерживает, чтобы НАТО играло какую-то роль в Азии, однако намекнул, что Париж может пересмотреть свою позицию.

Также Макрон предостерег от распространения ядерного оружия и потенциального крушения мирового порядка, установленного после Второй мировой войны. Он призвал страны Азии быть независимыми как от США, так и от Китая.

"Франция привержена стратегической автономии, свободе суверенитета. Мы защищаем этот подход для Европы и для Индо-Тихоокеанского региона", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия России в мае продвигается самыми быстрыми темпами с ноября 2024 года. В мае вражеская армия захватывала в среднем 14 км каждый день, сообщает New York Times. Большинство новых захваченных территорий в Донецкой области, где русским войскам удалось прорвать оборону между Покровском и Торецком. Кроме того, открыт новый фронт в Сумской области, а вблизи Харькова сосредоточено около 50 тысяч военных.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в свежем аналитическом отчете Rand Corporation, подготовленном по заказу Военно-воздушных сил США, содержится прогноз хода возможного военного конфликта между НАТО и Россией. Согласно выводам аналитиков, Североатлантический альянс будет иметь решающее преимущество в воздухе, что может сыграть ключевую роль в результате гипотетического противостояния. Авторы исследования подчеркивают, что потенциальный конфликт между НАТО и Россией будет существенно отличаться от войны в Украине.