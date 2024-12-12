logo

BTC/USD

101851.96

ETH/USD

3943.82

LTC/USD

121.88

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Названа главная причина срочного визита Медведева в Китай
commentss НОВОСТИ Все новости

Названа главная причина срочного визита Медведева в Китай

Китай пригласил Медведева с визитом, поскольку действия Кремля для него непонятны

сегодня, 17:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев совершил второй официальный визит в Китай с начала войны в Украине. В ходе визита он встретился с руководством Китая, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Николай Давидюк, этот визит важен для Пекина накануне инаугурации Дональда Трампа в должности президента США.

Названа главная причина срочного визита Медведева в Китай

Си Цзиньпин

Политолог уверен, что китайское руководство стремится понять, как максимально выгодно использовать Россию в отношениях с новой администрацией Белого дома. В то же время, по словам Давидюка, Медведев посетил Китай, чтобы предоставить отчет о ситуации в России.

Китай четко дал понять России, что Путин и Медведев публично говорят одно, а делают совсем другое, и Пекин – союзник Москвы уже ничего не понимает. Поэтому Медведев лично поехал туда, чтобы лично объяснить, почему Россия пугает "Орешником", что она делает и вообще кто они такие", — отметил Давидюк.

По его мнению, в Китае на самом деле не слишком симпатизируют ни Медведеву, ни Путину. Для Пекина понятными и идеологически близкими остаются только коммунисты. Россию там воспринимают скорее как инструмент – своеобразную баржу, которой можно воспользоваться для собственных нужд, уверен эксперт.

Политолог подчеркнул, что Китай активизировал сотрудничество с Россией в усиленном режиме из-за необходимости определить свое место на международной арене после избрания Дональда Трампа президентом США. Пекин пытается понять, как позиционировать себя в новых условиях и какие преимущества он может получить от взаимодействия с Москвой.

Китай хочет понять, где его место, как они будут себя позиционировать и как использовать Россию в своей игре. Это основная база для приглашения Медведева в Пекин", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пекине Медведев усомнился в том, что Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/priyizd-medvedyeva-do-kitayu-chomu-tsey-vizit-vidbuvsya-naperedodni_n2705937
Теги:

Новости

Все новости