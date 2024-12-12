Названа главная причина срочного визита Медведева в Китай

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев совершил второй официальный визит в Китай с начала войны в Украине. В ходе визита он встретился с руководством Китая, в том числе с главой КНР Си Цзиньпином. При этом, как отметил в эфире 24 канала политолог Николай Давидюк, этот визит важен для Пекина накануне инаугурации Дональда Трампа в должности президента США.

Си Цзиньпин

Политолог уверен, что китайское руководство стремится понять, как максимально выгодно использовать Россию в отношениях с новой администрацией Белого дома. В то же время, по словам Давидюка, Медведев посетил Китай, чтобы предоставить отчет о ситуации в России.

Китай четко дал понять России, что Путин и Медведев публично говорят одно, а делают совсем другое, и Пекин – союзник Москвы уже ничего не понимает. Поэтому Медведев лично поехал туда, чтобы лично объяснить, почему Россия пугает "Орешником", что она делает и вообще кто они такие", — отметил Давидюк.

По его мнению, в Китае на самом деле не слишком симпатизируют ни Медведеву, ни Путину. Для Пекина понятными и идеологически близкими остаются только коммунисты. Россию там воспринимают скорее как инструмент – своеобразную баржу, которой можно воспользоваться для собственных нужд, уверен эксперт.

Политолог подчеркнул, что Китай активизировал сотрудничество с Россией в усиленном режиме из-за необходимости определить свое место на международной арене после избрания Дональда Трампа президентом США. Пекин пытается понять, как позиционировать себя в новых условиях и какие преимущества он может получить от взаимодействия с Москвой.

Китай хочет понять, где его место, как они будут себя позиционировать и как использовать Россию в своей игре. Это основная база для приглашения Медведева в Пекин", – отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Пекине Медведев усомнился в том, что Трамп сможет быстро урегулировать войну России против Украины.



