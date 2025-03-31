Не Тайвань: Китай готовит новую войну, которая станет шоком для мира

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Ткачик Олеся
Пока все ожидают войны между Китаем и Тайванем, военные аналитики смоделировали другой конфликт между Индией и Китаем, которым будет помогать Пакистан. И все, как говорит военный, политолог Виктор Таран, на самом деле выглядит очень серьезно.
Китай готовит новую войну
По его мнению, такой сценарий вполне возможен. Дело в том, добавляет он, что американский купол безопасности над Тайванем может перенаправить агрессию Китая на Индию.
По его словам, в этой ситуации можно сделать прагматично простое заключение, необходимо забыть обо всех привычных геополитических мерилах 20-го века.
При этом известно, что издание The Washington Post со ссылкой на полученные секретные документы за подписью главы Пентагона Пита Гегсета сообщило, что Соединенные Штаты изменили военную стратегию. Согласно ей, США называют своим вызовом Китай и его возможные действия по Тайваню. В стратегии указывается, что Европа сама должна позаботиться о себе, в частности, и в контексте защиты от захватнических намерений России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Пит Гегсет недавно попал в скандал, ведь брал с собой жену на совещания с военными, где обсуждались тайные документы и действия.
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