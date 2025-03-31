Не Тайвань: Китай готовит новую войну, которая станет шоком для мира

Пока все ожидают войны между Китаем и Тайванем, военные аналитики смоделировали другой конфликт между Индией и Китаем, которым будет помогать Пакистан. И все, как говорит военный, политолог Виктор Таран, на самом деле выглядит очень серьезно.

Китай готовит новую войну

По его мнению, такой сценарий вполне возможен. Дело в том, добавляет он, что американский купол безопасности над Тайванем может перенаправить агрессию Китая на Индию.

"Это сценарий ответ тем, кто по наивности верит в союзы и сплочение внутри глобального Юга. Помним, нет ни понятия глобального Юга, ни стран БРИКС. В реальной жизни это куча вчерашних колоний, где каждый сам за себя и все против всех", — отметил Тарана.

По его словам, в этой ситуации можно сделать прагматично простое заключение, необходимо забыть обо всех привычных геополитических мерилах 20-го века.

"Мы уже живем в обновленном средневековье, где властвует Realpolitik, и локальные интересы государства. А значит, нас ждет обострение и продолжение конфликтов по всему миру", — добавил военный.

При этом известно, что издание The Washington Post со ссылкой на полученные секретные документы за подписью главы Пентагона Пита Гегсета сообщило, что Соединенные Штаты изменили военную стратегию. Согласно ей, США называют своим вызовом Китай и его возможные действия по Тайваню. В стратегии указывается, что Европа сама должна позаботиться о себе, в частности, и в контексте защиты от захватнических намерений России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Пит Гегсет недавно попал в скандал, ведь брал с собой жену на совещания с военными, где обсуждались тайные документы и действия.



