Новые амбиции Китая: к чему стремится Пекин

Активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Китай набирает вес на международной арене. Фото из открытых источников

"Лидер Китая откровенно говорит о готовности договариваться о прекращении войны в Украине. Пекин предлагает свой мирный план, в котором прописана суверенность всех стран мира. Активизация Си Цзиньпина, запланированные им вояжи в Европу, поезда Олафа Шольца и предстоящий визит Джорджи Мелони в Китай указывают на очень тонкую политическую игру американцев и китайцев при посредничестве европейцев", – подчеркнул Валерий Клочок.

По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, запланированного на июнь мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, отметил эксперт, Китай пытается выступить гарантом стабильности на Ближнем Востоке, поскольку вел переговоры с Тегераном перед атакой Ирана на Израиль, что говорит о его стремлении быть гарантом стабильности по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дональд Трамп изменил позицию по выделению помощи Украине, чтобы склонить на свою сторону выбывших с избирательной гонки сторонников республиканки Ники Хейли, убежден политический эксперт Олег Саакян. Своей уступчивостью Трамп заодно продемонстрировал не слишком лояльным ему избирателям-республиканцам, что Республиканская партия имеет влияние на него и способна изменять его позицию в интересах партии.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что представитель РПЦ Федор Лукьянов предложил объявить сатанизм экстремистской и деструктивной идеологией в России. Он заявил, что международное движение "сатанизм" должно быть объявлено экстремистской и деструктивной идеологией. В случае признания сатанизма экстремистской идеологией для адептов веры в дьявола будет предусмотрено наказание по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

