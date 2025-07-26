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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что Китай называет Россию своим другом и партнером, Пекину не нужна безоговорочная победа Владимира Путина. Китаю также невыгодно поражение России в войне в Украине, но и тоже не нужна. Выгоднее всего для Китая – бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "The Hill" Александр Дж. Мотыль.
Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников
Обозреватель отмечает, вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что США сейчас представляют для Китая наибольшую проблему, на самом деле это Россия.
Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что кажется, что переговорный кейс в Украине окончательно зашел в тупик, на самом деле есть варианты, которые еще могут сработать. А нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. Даже сам Путин не знает, на что он может согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон. Такое мнение в материале для The New York Times выразил обозреватель Сэмюэл Чарап.
Аналитик считает, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.