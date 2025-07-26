О победе России речь не идет: на Западе раскрыли настоящую цель Китая в войне

Несмотря на то, что Китай называет Россию своим другом и партнером, Пекину не нужна безоговорочная победа Владимира Путина. Китаю также невыгодно поражение России в войне в Украине, но и тоже не нужна. Выгоднее всего для Китая – бесконечная изнурительная война, которая максимально ослабит Россию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель "The Hill" Александр Дж. Мотыль.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, вопреки утверждениям китайских дипломатов о том, что США сейчас представляют для Китая наибольшую проблему, на самом деле это Россия.

"Да, Китай, безусловно, хочет избавиться от США, и поэтому любое отвлечение – это хорошее отвлечение. Но Америка не находится по соседству и не участвует в изнурительной войне. Несмотря на громкие заявления администрации Трампа, она пока не прибегла к укусам… Напротив, Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему безопасности, а возможно, даже угрозу", — отмечает он.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что кажется, что переговорный кейс в Украине окончательно зашел в тупик, на самом деле есть варианты, которые еще могут сработать. А нескольких телефонных звонков и пары визитов недостаточно, чтобы положить конец войне. Даже сам Путин не знает, на что он может согласится, если ему предложат реальный переговорный процесс, требующий компромиссов со всех сторон. Такое мнение в материале для The New York Times выразил обозреватель Сэмюэл Чарап.

Аналитик считает, что Трампу нужно предоставить своей команде переговорщиков возможность регулярного взаимодействия со сторонами.

"Американские посредники могли бы использовать челночную модель Киссинджера или вести переговоры в третьей стране с постоянно действующими там делегациями России и Украины", — допустил обозреватель.



