Обновление Google Maps раскрыло военный секрет Китая

Обновление спутниковых карт Google показало по меньшей мере шесть атомных подлодок на военно-морской базе Китая. Изображения Google в один день стали доступны всем пользователям сервиса по всему миру.

Военно-морская база Китая. Фото: Google Maps

Google Maps – это один из самых популярных сервисов картографии, которым каждый день пользуются миллионы людей. Программа предоставляет доступ к спутниковым снимкам каждого уголка планеты, что делает ее не только удобной для навигации, но и инструментом для аналитики и наблюдения.

Аналитик морской безопасности Алекс Лак просматривал обновленные карты от Google и обнаружил по меньшей мере шесть подлодок на базе подводного флота в городе Циндао, в частности речь идет об одной атомной подлодке типа SSBN, которая способна нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Атомные подлодки Китая на Google Maps

Также Лак отметил, что одна из подлодок находится на ремонте, тогда как другие находятся в акватории Циндао.

Атомная подлодка Китая на Google Maps

Атомна подлодка Китая на Google Maps

Китайские власти не комментировали снимки подлодок на Google.

Правительство США прогнозирует, что Китай располагает по меньшей мере 65 подлодками, включая те, которые могут нести ядерное оружие. В настоящее время Китай владеет примерно 600 ядерными боеголовками. Это значительно меньше, чем в США или России, в которых более 5000 ядерных боеголовок, однако арсенал Пекина продолжает расти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Китае строят гигантский военный комплекс, который станет аналогом Пентагона.

Также "Комментарии" писали о том, сколько нужно времени, чтобы Украина сделала собственную атомную бомбу.