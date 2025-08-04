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Оборонный сектор Запада оказался под ударом: какое решение принял Китай

WSJ сообщает, Китай перекрывает поставки редкоземельных металлов оборонным компаниям Запада

4 августа 2025, 13:30
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Кравцев Сергей

Китай ограничивает поставки критически важных минералов западным оборонным компаниям, задерживая производство и вынуждая их искать запасы сырья по всему миру. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает The Wall Street Journal.

Оборонный сектор Запада оказался под ударом: какое решение принял Китай

Китай. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что производители, поставляющие продукцию для армии США, используют минералы, которые добываются в Китае. Это касается, в частности, микроэлектроники, двигателей для БПЛА, приборов ночного видения, а также систем наведения ракет и спутников военного назначения.

Из-за роста напряженности в торговых отношениях между США и Китаем, Пекин усилил контроль над экспортом редкоземельных элементов.

Некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять и более раз дороже.

Стоит обратить внимание, что на сегодня Китай обеспечивает около 90% мировых потребностей в редкоземельных элементах и доминирует в производстве многих других критических минералов. И хотя западные компании в последние годы пытались найти альтернативные источники китайских минералов, сделать это не удалось.

Кроме недавних экспортных ограничений на редкоземельные элементы, с декабря Китай запретил продажу США германия, галлия и сурьмы — элементов, которые используют, в частности, для пуль, снарядов, а также в приборах ночного видения.

Некоторые компании уже предупредили о возможном сокращении производства, если поставки минералов не улучшатся. Недавно в Leonardo DRS сообщили, что американское оборонное подразделение осталось только с резервными запасами германия. Последний используется в инфракрасных сенсорах, которые входят в состав ракет и другого оборудования.

Читайте также на портале "Комментарии" - США и Китай могут прийти к компромиссному решению и заключить торговую сделку, избежав жестких пошлин. В то же время есть один вопрос, по которому пока что не удается прийти к согласию. Речь идет о требовании Вашингтона, чтобы Пекин прекратил закупать нефть у Ирана и России. Об этом пишет "Associated Press".




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Источник: https://www.wsj.com/world/asia/china-western-defense-industry-critical-minerals-3971ec51?mod=hp_lead_pos1
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