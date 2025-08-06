Обострение в отношениях между Индией и США: Моде впервые за семь лет уезжает в Китай

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в конце августа впервые за семь лет посетит Китай. Поездка состоится на фоне растущего напряжения во взаимоотношениях с США, сообщает Reuters .

Нарендра Моди (фото из открытых источников)

Ожидается, что Моди отправится в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который стартует 31 августа. Это будет его первый визит в КНР с 2018 года.

Индия и Китай имеют протяженную общую границу — около 3800 км, значительная часть которой до сих пор не имеет четкого разграничения. В 1962 году между государствами произошла кратковременная, но кровавая война. Отношения начали налаживаться в 1990-х годах после серии соглашений, и сейчас Китай занимает второе место среди торговых партнеров Индии.

Однако инцидент в 2020 году, во время которого погибли 20 индийских и 4 китайских военных, существенно усложнил ситуацию. Армии обеих стран развернули дополнительные силы и технику вдоль границы. Хотя многочисленные раунды переговоров на дипломатическом и военном уровнях способствовали определенной деэскалации, официальный Нью-Дели до сих пор оценивает ситуацию как нестабильную и потенциально опасную.

Индия и Китай не могут прийти к согласию относительно точного прохождения "линии фактического контроля" и регулярно обвиняют друг друга в нарушениях границы или попытках расширить свои территории. Недавние переговоры между Моди и Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС оказали положительное влияние на двусторонние отношения: напряжение постепенно уменьшается.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Дональд Трамп подписал новый указ, расширяющий экономическое давление на Российскую Федерацию. На этот раз не напрямую, а через одного из главных импортеров российских энергоресурсов. США официально вводят 25% ввозную пошлину на весь импорт из Индии. Причина – закупка Нью-Дели российской нефти, которая продолжает наполнять военный бюджет Кремля.

Это первый случай, когда Вашингтон целенаправленно применяет вторичные санкции не против самой России, а против государства, способствующего обходу ограничений. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Индия стала одним из главных покупателей российской нефти — рядом с Китаем. Она закупала ее по сниженным ценам, часто избегая западных ограничений. Новый шаг США – сигнал другим странам, что сотрудничество с РФ может дорого стоить в доступе к американскому рынку.

