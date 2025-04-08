Откуда Китай собрался вытеснять НАТО: в ЦПД раскрыли детали

Китай собирается укрепить свою позицию в Черном море, вытесняя НАТО и снижая влияние Альянса на стратегические воды. Все это вписывается в стратегию Пекина в отношении Европы и расширения военно-логистической сети. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из этого проекта. Китай вкладывает сотни миллионов долларов и получит почти половину акций, модернизируя порт не только в важную инфраструктуру, но и в геополитический рычаг.

Анкалия расположена всего в 30 км от российской военной базы в Очамчири, что добавляет еще больше веса этому проекту.

В ЦПД считают, что это лишь один из многочисленных шагов Китая на Черном море. Пекин уже имеет влияние в портах Поти и Батуми, а также активно разрабатывает проекты в Армении и контролирует логистику Абхазии.

"Стратегия Си Цзиньпина сейчас проста: вытеснить НАТО из восточной части Черного моря, возвести альтернативный маршрут в Европу без участия России и Турции, и расширить военно-логистическую сеть КНР под видом гражданских объектов", — заявил Андрей Коваленко.

По его словам, китайская экспансия на черноморском направлении является ярким сигналом для НАТО: Пекин уже не ограничивается только Тихим океаном.

Когда порт Анкалия заработает на полную мощность, Китай получит прямой доступ в Европу, минуя Украину и Арктику, что подрывает геополитическое равновесие в регионе.

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