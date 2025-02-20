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Отношения между РФ и КНР резко ухудшаются: теперь Китай может помочь Украине

Китай может помочь Украине и ЕС на фоне «миграции» России в сторону США

сегодня, 10:54
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Ткачик Олеся

После телефонного контакта кремлевского диктатора Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, российские СМИ вдруг вспомнили, что Китай недостаточно активно поддерживал Россию: чипы не хотел продавать, банковские расчеты ограничивал, теневые танкеры в порты не пускал и так далее. Как считает политический эксперт Александр Кочетков, в Китае на уровне общественного обсуждения это заметили сразу, и многие корреспонденты, в свою очередь, констатировали, что РФ была, есть и останется империей, которая Китаю не друг.

Отношения между РФ и КНР резко ухудшаются: теперь Китай может помочь Украине

Китай

На официальном уровне, добавил эксперт, Китай продолжает настаивать на территориальной целостности Украины и необходимости привлечения Европы к мирным переговорам.

Именно поэтому, говорит Кочетков, вполне возможно, если представители ЕС обратятся в Китай по реализации китайского мирного плана, то они могут быть услышаны. И в отличие от США, у Китая есть реальные рычаги принуждения России к миру финансовые и технологические.

"И что тогда? Прямая поддержка со стороны Штатов ВПК РФ при сокращении поставок из Китая — это слишком даже для Трампа с Маском. То есть, вероятность того, что главный разрушитель мирового порядка безопасности (на сегодня это Трамп, а не Путин!) получит в союзники Россию, но потеряет ЕС, который усилит Китай, остается ненулевой. И тогда результат трамповских усилий, включая утрату репутации, окажется противоположным желаемому", — отметил эксперт.

По его мнению, этот сценарий прояснится после запланированной встречи президента Трампа с президентом Макроном и премьер-министром Стармером.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп не может простить Зеленскому отказ подписать соглашение о редкоземельных металлах даже не читая его.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Ku15D4dVokYoJku6NremJj9DReD1zz6QRrK9s3V8XnbMuWd4GUYHpHiRLDD7NQB4l&id=100007508473639&locale=ru_RU
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