Папа Римский озвучил выгодные китайским коммунистам вещи по поводу войны РФ. Какой у него интерес

Как отметил в Фейсбуке Петр Олещук, римский понтифик может говорить что-то выгодное китайским коммунистам и тому есть причина.

Папа Римский

"Судьба китайских католиков. Как известно, в КНР есть достаточно большое католическое сообщество, которое, на данный момент, отделено от общения с Ватиканом. Сделано это было чисто административными средствами и не признается Ватиканом. Однако проблема остается. Думаю, что римский папа пошел бы на многое, чтобы добиться возвращения под свою юрисдикцию китайских католиков",

– отметил Олещук.

Впрочем, он признает, что Франциск и сам по себе достаточно "ватный", поэтому он, конечно, мог бы совершать пропаганду в интересах "Веси зла" и без каких-либо китайских мотивов.

"Просто все то, что он сейчас говорит, вполне может отвечать интересам Китая",

– добавил политолог.

По его словам, нынешнее состояние дел Китай полностью устраивает, ведь ему нравится, что официальный Кремль становится все более изолированным от Запада. Соответственно у него не остается альтернатив, кроме как усиливать зависимость от Китая.

"Если Петр 1-й, согласно официальной имперской историографии, прорубил "окно в Европу", то его бункерный наследник это окно закрыл, заменив его "черным ходом" в Китай. И пока ситуация не изменится, все общение россиян с миром будет происходить через китайское посредничество",

– говорит политолог.

То есть, подчеркивает Олещук, если китайцев все это устраивает, то необходимо позаботиться о сохранении дел, а для этого нужно, чтобы путинский режим сохранился, чтобы он не мог урегулировать все конфликты и проблемы, но сохранял надлежащий уровень легитимности внутри.

"Как этого добиться? Нужно, чтобы Россия и дальше оккупировала часть Украины, чтобы она крепко увязла на украинской земле. Так она будет постоянно нуждаться в китайских товарах, не сможет найти им альтернативы, не сможет найти альтернативные места, куда продавать ресурсы",

– считает Олещук.

В то же время, добавляет политолог, дальнейшая эскалация, которая потребует большего погружения Китая в войну, тоже, пожалуй, сильно им не нужна.

"Значит, нужно состояние "ни войны – ни мира", которое заставит российскую сторону задержаться в нынешнем состоянии частичной изоляции и полной зависимости от Китая на максимальный срок. Все эти "заморозки" и "приморозки" целиком и полностью отвечают этим замыслам",

– считает эксперт.

При этом он добавляет, даже если в Кремле не сильно сейчас хотят что-то замораживать и верят, что в ближайшее время одержат победу, Китай так же это устроит.

"Видимо, если бы российская сторона захватила всю Украину, втянувшись в длительную изоляцию, партизанскую войну, углубляя изоляцию, в Китае тоже были бы не очень против, но и "заморозка" с сохранением изоляции россиян, их большими потребностями в оружии. и оборудовании для восстановления военного потенциала, и большой экономической зависимостью от "метрополии" в Пекине, тоже вполне бы их устроила",

– добавил политолог.

Собственно, подчеркивает Олещук, о таком варианте и говорил Франциск: капитуляция или попытка договориться о заморозке.

"Ну а почему понтифик говорит о выгодных китайским коммунистам вещах, можем только догадываться"

, — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время Папа Римский сделал ряд шокирующих заявлений о войне в Украине.



