Пекин отреагировал на информацию об аресте в Украине двух китайских шпионов

Пока что официальный Пекин не спешит делать поспешных выводов и проверяет информацию об аресте в Украине двух граждан КНР, которых обвиняют в шпионаже. Как передает портал "Комментарии", об этом заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Китай. Фото: из открытых источников

Спикер МИД Китая заявила, что "законные права и интересы китайских граждан должны быть защищены" в этом случае.

В частности, в Китае заявляют, что страна не участвует в войне и не поставляет оружие ни одной из сторон, однако во время конфликта в Украине КНР и Россия углубили свое стратегическое партнерство.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала двоих граждан Китайской Народной Республики. По данным СБУ, они пытались нелегально вывезти в Китай секретную документацию по украинскому ракетному комплексу РК-360МЦ "Нептун".

В Службе безопасности объяснили, что этот комплекс является уникальным вооружением сил обороны Украины. Он предназначен для огневого поражения всех видов боевых и десантных кораблей. Именно из "Нептуна", как напомнили в СБУ, Украина уничтожила флагман черноморского флота РФ — ракетный крейсер "Москва".

В ходе расследования было установлено, что одним из китайских шпионов оказался 24-летний бывший студент одного из киевских технических вузов. В 2023 году он был отчислен за академическую неуспеваемость, однако он остался в Украине. Другим фигурантом дела оказался его отец. Мужчина постоянно проживал в КНР, однако проезжал в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

В СБУ отметили, что бывший китайский студент должен был получить техническую документацию по производству украинских "Нептунов". С этой целью он пытался завербовать украинского гражданина, имеющего отношение к разработкам новейших вооружений Сил обороны.



