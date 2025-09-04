logo

Пекин отреагировал на обвинение Трампа в сговоре с Россией и КНДР

Китай уверяет, что США нечему волноваться

4 сентября 2025, 13:45
Кравцев Сергей

Китай не согласен с президентом США Дональдом Трампом о заговоре лидеров КНР Си Цзиньпина, Северной Кореи Ким Чен Ина и России Владимира Путина против Америки. На самом деле, ничего такого нет. Такое заявление озвучил представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь, сообщает Le Monde.

Пекин отреагировал на обвинение Трампа в сговоре с Россией и КНДР

Китай. Фото: из открытых источников

"Китай развивает свои дипломатические отношения со всеми странами, никогда не атакуя третью сторону", – заявил дипломат.

По его словам, Пекин пригласил иностранных гостей посетить мероприятия, посвященные 80-й годовщине победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам и Мировой антифашистской войне, чтобы вместе с "миролюбивыми странами и народами сохранять историю, дорожить миром и творить будущее".

Кроме того, он "безответственны" замечания главы внешней политики ЕС Каи Каллас, назвавшей встречу лидеров России, Китая и КНДР "прямым вызовом" международному порядку.

Напомним, ранее помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле воспринимают слова президента США Дональда Трампа о заговоре России, Северной Кореи и Китая против Америки как ироническую шутку.

Юрий Ушаков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину отреагировал на заявление Трампа о заговоре против США. Помощник Путина утверждает, что у лидеров этих трех стран не было в голове планировать подобные вещи.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что нет даже признаков того, что войну в Украине можно поставить на паузу, как и нет сигналов о том, что могут состояться личные переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что реальное соглашение между Украиной и Украиной будет продолжаться. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Трамп сказал в интервью CBS News.




