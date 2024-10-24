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Первая реакция Китая на вступление КНДР в войну против Украины: что заявили в Пекине

В Пекине дипломатично заявили, что им ничего неизвестно о переброске военных Северной Кореи в РФ

сегодня, 16:04
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Кравцев Сергей

МИД Китая ничего неизвестно о переброске войск Северной Кореи на территорию Российской Федерации и дальнейшего задействования их в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзян.

Первая реакция Китая на вступление КНДР в войну против Украины: что заявили в Пекине

Китай. Фото: из открытых источников

Представители масс-медиа задали вопрос спикеру, может ли Пекин подтвердить отправку военнослужащих КНДР в Россию. Также журналисты попросили озвучить позицию Китая на то, что Пхеньян такими действиями переводит "и без того затянувшуюся" войну на новую стадию.     

"Что касается первого вопроса, то Китай не в курсе ситуации. Что касается второго вопроса, то позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, и мы надеемся, что все стороны будут добиваться деэскалации ситуации и возьмут на себя обязательства по политическому урегулированию", – заявил Линь Цзян.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда в мире активно обсуждается вопрос отправки военных КНДР в Украину самое время вспомнить об июньском соглашении о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. В нем есть секретный пункт, который дает КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал бывший российский разведчик, проинформированный о деталях пакта, пишет "The Wall Street Journal".            

Также издание "Комментарии" сообщало – сами россияне уже не справятся: СМИ узнали, зачем на самом деле Путин попросил у Кима солдат.




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