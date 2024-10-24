Первая реакция Китая на вступление КНДР в войну против Украины: что заявили в Пекине

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Кравцев Сергей
МИД Китая ничего неизвестно о переброске войск Северной Кореи на территорию Российской Федерации и дальнейшего задействования их в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзян.
Китай. Фото: из открытых источников
Представители масс-медиа задали вопрос спикеру, может ли Пекин подтвердить отправку военнослужащих КНДР в Россию. Также журналисты попросили озвучить позицию Китая на то, что Пхеньян такими действиями переводит "и без того затянувшуюся" войну на новую стадию.
Читайте также на портале "Комментарии" — когда в мире активно обсуждается вопрос отправки военных КНДР в Украину самое время вспомнить об июньском соглашении о военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей. В нем есть секретный пункт, который дает КНДР разрешение направить на войну в Украину первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал бывший российский разведчик, проинформированный о деталях пакта, пишет "The Wall Street Journal".
Также издание "Комментарии" сообщало – сами россияне уже не справятся: СМИ узнали, зачем на самом деле Путин попросил у Кима солдат.
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