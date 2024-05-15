Почему Китай не хочет завершения войны в Украине: названа весомая причина

Китай не заинтересован в завершении войны в Украине, поскольку зарабатывает на поддержке российского военно-промышленного комплекса, заявил военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

Китай за продолжение войны в Украине. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, что все выводы США, которые подавались Конгрессу, обнародовались национальной разведкой и озвучивались главой Пентагона, свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Китай вовлечен в поддержку российской оборонной промышленности.

"Без Китая РФ не справилась бы, особенно в сфере производства высокоточного вооружения. Пекин, конечно, заявляет о своем нейтралитете и невмешательстве в российско-украинскую войну, но при этом китайские компании продолжают поддерживать ВПК РФ. Под давлением Китай, вероятно, все же ограничит некоторые поставки в Россию, однако ему не выгодно отказываться от продажи элементов до российского вооружения", – рассказал Александр Мусиенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".