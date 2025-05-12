Почему Китай поддержал перемирие в Украине: какую игру затеял Си

МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия. Как считает политолог Вадим Денисенко, это заявление следует расценивать исключительно в контексте переговоров между США и КНР об уменьшении пошлин.

Си Цзиньпин

При этом политолог убежден, что само заявление Пекина не представляет никакой угрозы РФ. По его словам, вряд ли Пекин будет побуждать Кремль к каким-либо действиям в этом направлении.

"Они возможны в том случае, если они будут увязываться в более широкую логику договоренностей Америки и Поднебесной", — подчеркнул Денисенко.

По его словам, данным заявлением Китай продемонстрировал, что может активнее включиться в этот процесс, если его попросят.

При этом Денисенко убежден, что Москва, невзирая на огромную экономическую и все большую политическую зависимость от Китая, все же не является вассалом Пекина.

"Пекин может задушить Россию в объятиях. Но это процесс, который требует не только времени, но и многих реверансов, ведь сателлиты Китая будут следить за тем, что и как он будет делать. Проще говоря – это не игра в мир за 24 часа", – говорит Денисенко.

По его словам, по состоянию на данный момент заявление Пекина о 30-дневном перемирии есть предложение к диалогу с США и прямого отношения к стамбульским переговорам не имеет. Но все будет зависеть от того, захотят ли американцы просить Пекин стать посредником уже сегодня.

Политолог отмечает, что Пекин отлично понимает, что без его вмешательства кремлевский диктатор Владимир Путин будет срывать переговоры в Стамбуле.

"А потому Китай просто ждет: будет приглашение сейчас (вероятность пока невелика) он начнет дипломатическую игру. Не будет сейчас, так с большой долей вероятности, это приглашение появится через несколько месяцев", — отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ намекнули на то, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским.



