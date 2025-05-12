Почему Китай поддержал перемирие в Украине: какую игру затеял Си

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Ткачик Олеся
МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия. Как считает политолог Вадим Денисенко, это заявление следует расценивать исключительно в контексте переговоров между США и КНР об уменьшении пошлин.
Си Цзиньпин
При этом политолог убежден, что само заявление Пекина не представляет никакой угрозы РФ. По его словам, вряд ли Пекин будет побуждать Кремль к каким-либо действиям в этом направлении.
По его словам, данным заявлением Китай продемонстрировал, что может активнее включиться в этот процесс, если его попросят.
При этом Денисенко убежден, что Москва, невзирая на огромную экономическую и все большую политическую зависимость от Китая, все же не является вассалом Пекина.
По его словам, по состоянию на данный момент заявление Пекина о 30-дневном перемирии есть предложение к диалогу с США и прямого отношения к стамбульским переговорам не имеет. Но все будет зависеть от того, захотят ли американцы просить Пекин стать посредником уже сегодня.
Политолог отмечает, что Пекин отлично понимает, что без его вмешательства кремлевский диктатор Владимир Путин будет срывать переговоры в Стамбуле.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ намекнули на то, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с Зеленским.
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