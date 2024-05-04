План Китая о завершении войны в Украине может предусматривать учет ключевых интересов РФ, считает политический консультант Игорь Рейтерович.

Китай предлагает для Украины свой мирный план. Фото из открытых источников

"Китай на словах поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Но пока китайский мирный план не детализирован и в нем четко не прописаны границы, на которых должна закончиться война, этот план может быть развернут как в сторону Украины, так и против нее. Россия будет говорить о праве нации на самооборону и самоопределение, а Китай может согласиться с этим", – отметил Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, несмотря на признание целостности Украины, на практике реализация мирного плана Китая может предусматривать компромисс с учетом ситуации на фронте, поскольку Пекин не может позволить Кремлю потерять лицо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".

