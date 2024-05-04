Почему РФ выгоден мирный план Китая: объяснение аналитика

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
План Китая о завершении войны в Украине может предусматривать учет ключевых интересов РФ, считает политический консультант Игорь Рейтерович.
Китай предлагает для Украины свой мирный план. Фото из открытых источников
По мнению политолога, несмотря на признание целостности Украины, на практике реализация мирного плана Китая может предусматривать компромисс с учетом ситуации на фронте, поскольку Пекин не может позволить Кремлю потерять лицо.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сейчас у России недостаточно сил для открытия новой линии фронта в Харьковской области. "Идут активные боевые действия. Периодически враг меняет тактику, но в целом о возможности открытия новой линии фронта говорить пока рано. Для открытия новой линии фронта российская армия должна сосредоточить группировки не менее 100 тысяч военнослужащих. Пока такого скопления в РФ нет", — сказал глава. ОВА.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики продолжат продвижение на фронте в ближайшее время, но разгром украинских сил маловероятен. По оценке американского чиновника, который общался с NYT, Россия продолжит добывать незначительные успехи на востоке и юго-востоке до 9 мая, которое для Москвы имеет символическое значение. Однако, по его словам, военные США считают, что "украинские военные не будут разгромлены вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов".
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Іванович
сегодня, 16:50
Китай готується до "визволення" Тайваню, до аналітиків не ходи...