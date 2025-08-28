После массированной атаки РФ на Киев Китай выступил с предложением

Официальный Пекин в традиционной для себя манере призвал избегать дальнейшей эскалации войны в Украине и создать условия для политического урегулирования конфликта. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление озвучил представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Китай. Фото: из открытых источников

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что "в украинском конфликте не должно быть эскалации военных действий и разжигания огня".

Несмотря на то, что Китай поддерживает Россию, Пекин и ранее заявлял о своей готовности попытаться помочь прекратить войну в Украине.

"Мы считаем, что все стороны должны придерживаться общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции безопасности, а также работать над содействием политическому урегулированию кризиса в Украине", — заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин в прошлую пятницу.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь призвал все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов.

"Не распространять конфликт с поля боя, не усиливать эскалацию боевых действий и не разжигать огонь. Они важны для деэскалации ситуации и создания условий для политического урегулирования кризиса", — подчеркнул он.

