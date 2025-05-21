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Поставки оружия в Россию: МИД Китая сделал заявление

Китай никогда не снабжал оружием ни Россию, ни Украину, заявили в МИД КНР.

21 мая 2025, 14:14
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Slava Kot

В Министерстве иностранных дел КНР заявили, что Китай никогда не снабжал оружием ни одну сторону конфликта на войне России против Украины. Также в Пекине уверяют, что контролируют экспорт товаров двойного назначения.

Поставки оружия в Россию: МИД Китая сделал заявление

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД Китая Мао Нин прокомментировала информацию о поставках оружия со стороны КНР в Россию. По ее словам, Китай не осуществляет военных поставок как России, так и Украине.

"Китай никогда не снабжал летальное оружие ни одной из сторон конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного использования", — сообщила спикерка МИД КНР.

В июле прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер КНР Си Цзиньпин дал ему обещание не поставлять оружие России. Однако в апреле этого года Зеленский сообщил, что Китай начал помогать РФ в военном плане и поставлять вооружение, в частности артиллерию и порох.

"Мы получили наконец информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодняшний день мы имеем информацию общую от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии", — заявил президент.

По словам Зеленского, китайцы также занимаются производством оружия на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на войне в Украине взяли в плен китайских военных, воевавших на стороне России.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на телефонный разговор российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. В МИД КНР заявили, что диалог между этими лидерами стран может закончиться мирным соглашением об окончании войны в Украине.



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