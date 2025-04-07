Появилась реакция Китая на массированные удары РФ по Украине

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Кравцев Сергей
В Китае прокомментировали последние российские атаки по Украине и заявления представителей путинского режима о готовности к прекращению огня, отметив, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" является диалог и переговоры.
Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников
В ходе брифинга представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на вопрос о позиции Китая по поводу массированных российских ударов по украинским городам, в частности Кривому Рогу 4 апреля, где погибло 9 детей, противоречащих официальным заявлениям РФ о готовности к переговорам и прекращению огня.
Дипломат отметил, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и ясная.
При этом представитель внешнеполитического ведомства КНР прогнозируемо ушел от ответа на вопрос, каким образом вести переговоры с россиянами, которые и на день не прекращают массированных ударов по Украине и штурмов позиций ВСУ на фронте.
Отметим, 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля. Медики отмечают, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.
Он добавил, что еще 20 раненых, из которых 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов по Кривому Рогу. По словам Вилкула, в городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.
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