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Появилась реакция Китая на массированные удары РФ по Украине

Пекин традиционно призвал к диалогу и переговорам с агрессором

сегодня, 15:13
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Кравцев Сергей

В Китае прокомментировали последние российские атаки по Украине и заявления представителей путинского режима о готовности к прекращению огня, отметив, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" является диалог и переговоры.

Появилась реакция Китая на массированные удары РФ по Украине

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

В ходе брифинга представитель МИД КНР Линь Цзянь ответил на вопрос о позиции Китая по поводу массированных российских ударов по украинским городам, в частности Кривому Рогу 4 апреля, где погибло 9 детей, противоречащих официальным заявлениям РФ о готовности к переговорам и прекращению огня.

Дипломат отметил, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и ясная.

"Мы продолжаем настаивать, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "кризиса", — отметил Линь Цзянь.

При этом представитель внешнеполитического ведомства КНР прогнозируемо ушел от ответа на вопрос, каким образом вести переговоры с россиянами, которые и на день не прекращают массированных ударов по Украине и штурмов позиций ВСУ на фронте.

Отметим, 7 апреля в больницах находятся 33 жителя Кривого Рога, которые получили ранения в результате российского удара баллистикой по городу 4 апреля. Медики отмечают, что 18 взрослых и 2 детей – в тяжелом состоянии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении главы Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"33 раненых после атаки 4 апреля сейчас находятся в больницах, из них 4 детей. 18 раненых в тяжелом состоянии, в том числе 2 детей", – отметил чиновник. 

Он добавил, что еще 20 раненых, из которых 2 в тяжелом состоянии, находятся в больницах после предыдущих вражеских ударов по Кривому Рогу. По словам Вилкула, в городе продолжается ликвидация последствий российской атаки.




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