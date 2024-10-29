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Появилась реакция Китая на выборы в Грузии

Китай сдержанно отреагировал на результаты выборов в Грузии.

сегодня, 12:10
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Slava Kot

Китай отреагировал на результаты выборов в Грузии и выразил уважение выбору грузинского народа. В КНР выразили готовность сотрудничать со всеми представителями грузинской политики для развития китайско-грузинских отношений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Появилась реакция Китая на выборы в Грузии

Реакция Китая на выборы Грузии. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии. По его словам, Китай сдержанно относится к результатам и выразил уважение к выбору грузинского народа.

"Китай уважает выбор грузинского народа и искренне желает Грузии стабильности и процветания", – сказал Цзянь.

Однако представитель дипломатического ведомства Китая не стал приветствовать руководящую партию "Грузинская мечта", которая по данным ЦИК набрала более 54% голосов. По словам Линь Цзянь, Китай готов сотрудничать со всеми по развитию отношений между странами.

"Китай готов работать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений", — сказал спикер МИД КНР.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах, где победу одержала "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии заявили о фальсификации на выборах и указывают, что такой результат сравним с переворотом в стране. В результате оппозиция отказалась признать результаты выборов в Грузии и организовала акции протеста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Венгрии совершил визит в Грузию с поддержкой руководящей партии, где сделал скандальное заявление в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции России на результаты выборов в Грузии.



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