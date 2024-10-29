Появилась реакция Китая на выборы в Грузии

Китай отреагировал на результаты выборов в Грузии и выразил уважение выбору грузинского народа. В КНР выразили готовность сотрудничать со всеми представителями грузинской политики для развития китайско-грузинских отношений. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Реакция Китая на выборы Грузии. Фото из открытых источников

Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге прокомментировал результаты парламентских выборов в Грузии. По его словам, Китай сдержанно относится к результатам и выразил уважение к выбору грузинского народа.

"Китай уважает выбор грузинского народа и искренне желает Грузии стабильности и процветания", – сказал Цзянь.

Однако представитель дипломатического ведомства Китая не стал приветствовать руководящую партию "Грузинская мечта", которая по данным ЦИК набрала более 54% голосов. По словам Линь Цзянь, Китай готов сотрудничать со всеми по развитию отношений между странами.

"Китай готов работать со всеми сторонами для содействия непрерывному развитию китайско-грузинских отношений", — сказал спикер МИД КНР.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования на парламентских выборах, где победу одержала "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии заявили о фальсификации на выборах и указывают, что такой результат сравним с переворотом в стране. В результате оппозиция отказалась признать результаты выборов в Грузии и организовала акции протеста.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Венгрии совершил визит в Грузию с поддержкой руководящей партии, где сделал скандальное заявление в отношении Украины.

Также "Комментарии" писали о реакции России на результаты выборов в Грузии.