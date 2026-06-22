Путин будет аплодировать: Китай готовится к шокирующему шагу, который поставит на колени мир

Китай расширяет инфраструктуру для импорта сжиженного природного газа из находящегося под международными санкциями российского проекта "Арктик СПГ-2". По данным источников Reuters , Пекин готовит к запуску второй импортный терминал, что позволит существенно увеличить объемы поставок и разгрузить уже действующие логистические маршруты. Ожидается, что новые возможности будут полностью задействованы до октября.

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Речь идет о недавно построенном терминале Лонгкоу в провинции Шаньдун на востоке Китая. Объект принадлежит государственной трубопроводной компании PipeChina и специально адаптируется к приему партий СПГ из "Арктик СПГ-2". Проект российской компании "Новатек" оценивается по меньшей мере в 21 млрд. долларов и рассчитан на производство до 19,8 млн. тонн сжиженного газа ежегодно.

Фактически Китай остается единственным подтвержденным покупателем санкционного газа по этому проекту. С августа 2025 года поставки осуществлялись через терминал PipeChina в Бейхае (провинция Гуанси), куда уже прибыл 41 груз, что эквивалентно примерно 2,6 млн тонн СПГ. Это свидетельствует о стабильном спросе, несмотря на ограничения со стороны западных стран.

На фоне санкций "Новатек" вынужден был снизить стоимость фрахта на 30–40%, пытаясь удержать китайских покупателей и обеспечить непрерывность экспорта. Для Пекина такое сотрудничество выглядит выгодным, ведь страна является крупнейшим импортером СПГ в мире и активно диверсифицирует источники энергии.

В прошлом году Китай закупил у России около 7,57 млн тонн природного газа в виде СПГ. Ввод в эксплуатацию терминала Лонгкоу с годовой мощностью около 5 млн тонн позволит еще больше нарастить импорт. Для сравнения, действующий терминал в Бейхае имеет пропускную способность около 6 млн. тонн в год, поэтому новая инфраструктура существенно усилит общие возможности Китая по приему санкционного газа.

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