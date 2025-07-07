Путину не разрешит прекратить войну в Украине главный союзник и партнер: детали

Китай везде выдает, что он мир и называет себя нейтральной страной. Однако именно Пекин больше всего заинтересован в том, чтобы война в Украине не прекращалась как можно дольше. Ведь именно война РФ в Украине привела к тому, что Китай является основным рынком сбыта для российского сырья. Китай – основное место, где россияне покупают необходимые комплектующие для собственного оружия. Китай – это государство без которого Россия вообще не могла продолжать эту войну против Украины. Пекин это прекрасно понимает и усиливает эту зависимость РФ от КНР. Такое мнение в интервью порталу "Комментарии" высказал политолог, преподаватель Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Поэтому Китай заинтересован в том, чтобы война продолжалась. А если даже она не будет продолжаться в какой-то горячей стадии, то Пекин заинтересован в том, чтобы сохранялась напряженность, которая, например, не существенно усложняла налаженные отношения между Россией и Европой, между Россией и США", – отметил эксперт.

Он объясняет, что Китаю выгодно, чтобы в результате российско-украинской войны Россия была изолирована от Запада и таким образом у нее не оставалось особых вариантов, кроме как все больше и больше углублять отношения с Китаем.

"И то, что Китай говорит, что он не хотел бы допустить поражения России – это, пожалуй, правда. Но также возникает вопрос – хочет ли Пекин добиться безусловной победы России? До этого я тоже сомневаюсь. Потому что такая победа означала бы то, что Путин почувствовав силу, он бы потребовал уже диктовать свои условия тому же Китаю", – отметил Петр Олещук.

Он отмечает, поэтому Пекину, конечно, выгоднее, чтобы Россия не проигрывала, но и не побеждала в этой войне. Выгодно, чтобы война продолжалась, тянулась или, если и была заморожена, то без какого-либо конкретного решения и оставила достаточно серьезную изоляцию России от Запада.

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