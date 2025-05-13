Раскрыта неожиданная правда о том, почему Китай поддержал перемирие

Китай отреагировал на предложение приостановить боевые действия на 30 дней, заявив о поддержке любых шагов, способствующих миру. Впрочем, более подробной позиции со стороны Пекина пока не прозвучало.

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Как отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, для понимания нового заявления Китая следует учитывать реальную позицию Си Цзиньпина относительно войны. Она становится понятна, если обратить внимание на поддержку России со стороны КНДР.

По словам Яковенко, следует ориентироваться исключительно на проверенные факты. Первая аксиома — Северная Корея — прокси Китая, ведь более чем на 90% зависит от поддержки из Пекина. Вторая аксиома – КНДР оказывает существенную поддержку Кремлю. Половина используемых против Украины артиллерийских снарядов изготовлена в Северной Корее. Кроме того, на фронте против украинских военных воюют тысячи бойцов КНДР.

Исходя из этого, можно заключить, является ли Китай стороной конфликта. Если Си Цзиньпин действительно стремился прекратить войну, достаточно было бы дать сигнал Ким Чен Ину прекратить поддержку России, отмечает Яковенко.

Кроме военной, Китай также оказывает России значительную экономическую помощь, что оказывает существенное влияние на ее экономику. По словам журналиста, нет сомнений в том, что Пекин способствует продолжению войны, а все заявления о мире — лишь прикрытие подлинных политических интересов.

Яковенко подчеркивает, что заявления Китая о стремлении к миру служат лишь маскировкой реальных намерений.

"Слова о том, что Китай хочет мира является лишь прикрытием реальных интересов политиков. Китай, безусловно, на стороне войны. Для Си Цзиньпина важна Америка. А то, что Россия своей войной ослабляет США, это очевидно", — подытожил Игорь Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Китай поддержал перемирие в Украине.



