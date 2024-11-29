Реакция Китая на связи России и КНДР и их влияние на войну в Украине

Китай назвал усиление сотрудничества России и Северной Кореи, в частности, относительно их влияния на войну в Украине, собственным делом Москвы и Пхеньяна, которые в КНР не собираются комментировать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Укринформ".

Спикер МИД Китая Мао Нин. Фото с открытых источников

Представитель МИД КНР Мао Нин во время брифинга ответила на вопрос о визите министра обороны РФ Андрея Белоусова в Северную Корею и влияние от усиления военного сотрудничества России и КНДР на войну в Украину.

"Северная Корея и Россия – суверенные и независимые страны. Двусторонние обмены между ними являются их собственным делом", — сказала Мао.

Представитель МИД Китая подчеркнула, что у Пекина нет информации о целях визита Андрея Белоусова в КНДР. Также Мао Нин добавила, что Китай не меняет свою позицию по поводу войны в Украине.

Ранее подобную позицию Китая также озвучил представитель МИД КНР Линь Цзянь, ответивший на вопрос о присутствии войск КНДР на территории России. По его словам, развитие двусторонних отношений является исключительно делом этих двух стран, а у Китая нет детальной информации о военном сотрудничестве РФ и КНДР. Кроме того, Линь Цзянь добавил, что позиция Китая "состоит в приверженности скорейшей деэскалации и политическому урегулированию разногласий" в войне в Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай в Совбезе ООН назвал единственный способ, как должна закончиться война в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на баллистический удар России по Украине, когда Путин объявил о применении ракеты "Орешник". В КНР призвали к "сдержанности" и "спокойствию" в войне.