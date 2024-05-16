Результаты челночной дипломатии: Китай выставит требования РФ по Украине

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Ткачик Олеся
Начался визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай. Это его первый официальный визит после назначения им самого себя на пост президента.
Путин и Си
При этом политолог Виктор Таран обратил внимание, кого кремлевский диктатор взял с собой в Китай. По его словам, с ним поехали топ-главы нефтегазовой сферы, что не удивительно.
Кроме того, не исключено, что в Китае будут обсуждать разблокировку платежных каналов для импортно-экспортных расчетов. При этом эксперт напомнил, что США серьезно взялись за китайские и турецкие банки и быстро загнали российских покупателей в бесправное положение.
Таран предположил, что Китай, как всегда, попытается "договориться по середине" и найдет средний вариант, который позволит частично разблокировать платежи. Дело в том, добавил эксперт, что Китаю более важно сотрудничество с ЕС и Америкой, а от России Пекину нужны только дешевые энергоносители, лес и другие ресурсы.
Кроме того, в Китае также будут говорить и об Украине. Как уже известно, подчеркивает Таран, Китай не собирается принимать участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку китайцы хотят проводить в этом вопросе свою политику и навязать Украине мир на своих условиях.
При этом он обратил внимание, что Белград со срочным визитом посещал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Как бы то ни было, добавляет политолог, этот визит намного важнее для Москвы, чем для Пекина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин уехал в Китай, где должен в том числе обсудить и вопросы войны в Украине. При этом в США считают , что РФ не демонстрирует готовность завершить войну в Украине.
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