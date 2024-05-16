Результаты челночной дипломатии: Китай выставит требования РФ по Украине

Начался визит кремлевского диктатора Владимира Путина в Китай. Это его первый официальный визит после назначения им самого себя на пост президента.

Путин и Си

При этом политолог Виктор Таран обратил внимание, кого кремлевский диктатор взял с собой в Китай. По его словам, с ним поехали топ-главы нефтегазовой сферы, что не удивительно.

"Одна из ключевых задач наконец-то запустить проект "Сила Сибири 2", который должен принести Китаю больше российского газа, а россиянам деньги на войну с Украиной. Это давняя идея России, которая, к счастью, дальше разговоров не продвинулась. Посмотрим, что будет сейчас",

– отметил политолог.

Кроме того, не исключено, что в Китае будут обсуждать разблокировку платежных каналов для импортно-экспортных расчетов. При этом эксперт напомнил, что США серьезно взялись за китайские и турецкие банки и быстро загнали российских покупателей в бесправное положение.

"В настоящее время банки Китая, избегая санкционных рисков, не принимают более 80% платежей из России. Удастся ли решить эту проблему? Не известно",

– добавил эксперт.

Таран предположил, что Китай, как всегда, попытается "договориться по середине" и найдет средний вариант, который позволит частично разблокировать платежи. Дело в том, добавил эксперт, что Китаю более важно сотрудничество с ЕС и Америкой, а от России Пекину нужны только дешевые энергоносители, лес и другие ресурсы.

Кроме того, в Китае также будут говорить и об Украине. Как уже известно, подчеркивает Таран, Китай не собирается принимать участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, поскольку китайцы хотят проводить в этом вопросе свою политику и навязать Украине мир на своих условиях.

"По их мнению, это позволит им стать равноправным игроком в треугольнике США-Европа-Китай. Именно для этого Си ездил в Европу. Именно об этом Си говорил на встречах с Макроном и Шольцом. Именно этот план, который китайцы, вероятно, обсудили и согласовали с лидерами ЕС, они попросили передать украинцам в Белграде",

– отмечает политолог.

При этом он обратил внимание, что Белград со срочным визитом посещал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"И именно поэтому на фоне этих "челночных переговоров" к нам приехал Блинкин. Не исключено, что это согласованное видение Китая и ЕС сегодня Си озвучит Путину. Ну, как озвучит. Поставить в известность и к выполнению",

– подчеркнул Таран.

Как бы то ни было, добавляет политолог, этот визит намного важнее для Москвы, чем для Пекина.

"Это встреча сюзерена и вассала, на которой последнему озвучат планы и требования",

– отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин уехал в Китай, где должен в том числе обсудить и вопросы войны в Украине. При этом в США считают , что РФ не демонстрирует готовность завершить войну в Украине.