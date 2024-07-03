РФ и КНДР усиливают сотрудничество: почему это не выгодно Китаю

Усиление сотрудничества между Северной Кореей и Россией, особенно в военной сфере, происходит без согласия Китая. Поэтому Пекин должен высказать свою позицию относительно корейско-российского партнерства, считает эксперт-международник Александр Краев.

Россия и Северная Корея углубляют партнерство. Фото из открытых источников

Эксперт отметил, что КНДР пытается выходить из-под орбиты Китая. В частности, после прихода к власти Ким Чен Ин сначала закрыл, а затем вообще разрушил музей китайско-корейской дружбы и сотрудничества.

По его словам, в настоящее время Китай практически не реагирует на сближение КНДР и РФ, далеко не всегда отвечающее интересам Пекина.

"Китай, который пытается быть главным среди стран Глобального юга, постоянно заявляет, что против конфликтов, эскалаций и пересмотра границ. И здесь протеже Пекина (Северная Корея) и его сырьевая база (Россия) начинают договариваться о втягивании КНДР в войну против Украины. И как Китай реагирует на возможную отправку на оккупированные территории Украины северокорейских инженерных войск? Почему-то МИД Китая, которому всегда есть дело, в этом случае ничего не комментирует", – отметил Александр Краев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что угрозы со стороны Беларуси несут больше пропагандистский, чем реальный военный характер, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "В контексте очередных угроз со стороны Беларуси напомню, что эта страна де-факто втянута в войну с первых дней. Особого военного потенциала там нет, поэтому эту область РФ используют для размещения техники и военных объектов, для обстрелов и как еще одно направление дестабилизации ситуации на границе с Украиной", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что бойцы 92-й штурмовой бригады ВСУ за последнюю неделю с тяжелыми боями выбили россиян с ряда позиций в Харьковской области. Как сообщил командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко, ВСУ смогли стабилизировать ситуацию, из-за чего россияне не способны продвигаться в глубь оперативного пространства. По его словам, ВСУ в Харьковской области контратакуют и выбивают оккупантов с их позиций.