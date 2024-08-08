Россия и Китай с осени могут перейти на новый вид торговых отношений: о чем идет речь

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источники.

Россия и Китай. Фото из открытых источников

Отмечается, что двусторонние задержки платежей были на повестке дня во время визита Путина в Китай в мае, и, хотя появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону труднее обнаружить, проблемы с платежами остаются.

Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, уменьшить внимание западных регуляторов к их двусторонним операциям и ограничить валютные риски.

Россия разрабатывает правила бартерной торговли, и российские источники, с которыми общалось агентство Reuters, предполагают, что Китай делает то же самое.

Топ-менеджер крупного российского банка сообщил о подготовке бартерной схемы, но отказался раскрыть детали.

Один из источников, который работает в сфере платежей, сообщил, что обсуждается торговля с Россией продуктами питания.

Если бартер между Китаем и Россией начнется, то это будет впервые за 30 лет, отмечает агентство. От таких схем отказались из-за развития банковского сектора.

Бартерная торговля предлагает выход из огромных проблем с оплатой как санкционных, так и гражданских товаров, заявил источник в российском правительстве.

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