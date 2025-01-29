Планы Кремля экспортировать зерно в Китай так и не были реализованы.

КНР подставила Россию. Фото из открытых источников

Как пишут российские медиа, хотя проект "зернового коридора" существует уже 8 лет, а в 2023 году был объявлен крупнейший контракт на $25 млрд, китайский рынок для российской пшеницы де-факто закрыт.

Соответствующую информацию обнародовал Аркадий Злочевский – глава Российского зернового союза, к которому выходят почти 300 аграрных организаций, обеспечивающих 90% российского зернового экспорта.

Китай не берет российскую пшеницу. И это решение принято на высшем политическом уровне", – заявил Аркадий Злочевский.

По его словам, сейчас из России в КНР идут только пограничные поставки в отдельные провинции, в то же время Китай продолжает активно закупать пшеницу в Казахстане и Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики почти полностью оккупировали город Торец Донецкой области, рассказал военный эксперт Богдан Мирошников. "Торецк. Ситуация усложняется. Остатки Забалки и местность западнее этого района держатся исключительно на героизме наших воинов. Враг активно забегает в Крымское, чтобы перерезать потенциальный путь ухода из шахты "Торецкая". Проводятся стабилизационные мероприятия с нашей стороны", — сообщил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Владимир Зеленский прокомментировал последние заявления российского диктатора Владимира Путина, в частности, о том, что украинский президент "нелегитимен". "У Путина есть большие возможности, чтобы разрушать мир, но слишком малое и трусливое сердце, чтобы противостоять подлинному давлению лидеров. И именно поэтому мы должны действовать слаженно и решительно – все, кто имеет достаточно смелости, чтобы верить в мир и приближать его благодаря силе". Настоящий мир возможен, если принудить Россию к этому", — заявил украинский президент.