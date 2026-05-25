Си беспощадно поиздевался над Путиным: озвучен неожиданный сценарий прекращения войны в Украине

Новый этап возможных переговоров по урегулированию войны в Украине может сформироваться уже ближе к осени. По оценкам экспертов, к этому процессу потенциально могут приобщиться как европейские страны, так и Китай, заинтересованный в стабильных экономических связях с рынком Европейского Союза. Глава Института мировой политики Виктор Шлинчак считает, что Пекин постепенно пересматривает свои подходы к сотрудничеству с Москвой. По его мнению, китайское руководство могло уже получить от России основные выгоды, представлявшие интерес на предыдущем этапе взаимодействия.

Фото: из открытых источников

В то же время, ситуация в российской экономике демонстрирует признаки ослабления, что может влиять на баланс сил в отношениях между странами. В таком контексте Китай, как считает эксперт, способен активнее использовать свое влияние на Кремль, в частности, в вопросе возможного завершения или замораживания боевых действий в Украине.

Шлинчак обращает внимание на то, что в последних официальных заявлениях Пекина звучали призывы к возобновлению дипломатических контактов и поиску политического разрешения конфликта. Это может свидетельствовать о формировании нового переговорного трека, способного активизироваться в ближайшие месяцы или уже осенью.

В этом процессе, по мнению экспертов, потенциально может появиться более широкий круг участников, где наряду с европейскими государствами могут быть представлены и китайские посредники или специальные представители.

Также отмечается, что для Китая становится все более привлекательным именно рынок ЕС, который является стабильным и прогнозируемым направлением для экспорта товаров и экономического роста. На этом фоне зависимость от русского направления может равномерно терять свой стратегический вес.

Аналитики предполагают, что сочетание экономических факторов и геополитических интересов может подтолкнуть Пекин к более жесткой позиции Москвы и стимулировать ее к поиску путей деэскалации войны в Украине.

"Комментарии" уже писали , что российские ударные беспилотники типа "Шахед", регулярно атакующие украинские города, в частности Львов, становятся частью новой технологической войны, где ключевую роль играют не только фронтовые бои, но и инновации в производстве и противодействии дронам.