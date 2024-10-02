Си Цзиньпин дал "обещание" Путину: что лидер Китая пообещал Кремлю

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента РФ Владимира Путина в готовности Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Россией и совместно работать над поддержанием стабильности в мире. Такое заявление китайский лидер сделал в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает сайт Министерства иностранных дел КНР.

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Си Цзиньпин подчеркнул важность развития китайско-российских отношений и выразил готовность продолжать расширять всестороннее сотрудничество с РФ. Он также отметил, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой укрепляется, а практическое сотрудничество достигает "прекрасных результатов".

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", — написал китайский лидер.



По словам китайского лидера, обе страны являются важными мировыми игроками, а их партнерство оказывает положительное влияние на поддержание мира и стабильности в мире.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал современные российско-китайские отношения находящимися на рекордно высоком уровне за всю историю. Он отметил, что Пекин и Москва активно сотрудничают в различных областях, эффективно взаимодействуют в международных и региональных вопросах, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Си мог бы остановить войну, но ему плевать на трагедию Украины





