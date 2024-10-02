logo

BTC/USD

60885.36

ETH/USD

2368.21

LTC/USD

63.14

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си Цзиньпин дал "обещание" Путину: что лидер Китая пообещал Кремлю
commentss НОВОСТИ Все новости

Си Цзиньпин дал "обещание" Путину: что лидер Китая пообещал Кремлю

Си Цзиньпин заявил, что готов работать с Путиным.

2 октября 2024, 17:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Лидер Китая Си Цзиньпин заверил президента РФ Владимира Путина в готовности Пекина расширять всестороннее сотрудничество с Россией и совместно работать над поддержанием стабильности в мире. Такое заявление китайский лидер сделал в связи с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает сайт Министерства иностранных дел КНР.

Си Цзиньпин дал "обещание" Путину: что лидер Китая пообещал Кремлю

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Си Цзиньпин подчеркнул важность развития китайско-российских отношений и выразил готовность продолжать расширять всестороннее сотрудничество с РФ. Он также отметил, что политическое взаимное доверие между Пекином и Москвой укрепляется, а практическое сотрудничество достигает "прекрасных результатов".

"Я придаю большое значение развитию китайско-российских отношений и готов работать с президентом Путиным, чтобы постоянно расширять всестороннее сотрудничество между Китаем и Россией и продолжать вносить вклад в поддержание мира и стабильности на планете", — написал китайский лидер.

По словам китайского лидера, обе страны являются важными мировыми игроками, а их партнерство оказывает положительное влияние на поддержание мира и стабильности в мире.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин назвал современные российско-китайские отношения находящимися на рекордно высоком уровне за всю историю. Он отметил, что Пекин и Москва активно сотрудничают в различных областях, эффективно взаимодействуют в международных и региональных вопросах, и выразил уверенность, что стратегическое партнерство между двумя странами будет продолжать укрепляться и способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Си мог бы остановить войну, но ему плевать на трагедию Украины





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.fmprc.gov.cn/zyxw/202410/t20241002_11502225.shtml
Теги:

Новости

Все новости