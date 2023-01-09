Си Цзиньпин хочет повторить подвиг Путина: китайские самолеты зашли в зону ПВО Тайваня

28 самолетов Китая вторглись в зону противовоздушной обороны Тайваня. Но пока еще это не официальное нападение, а военные учения, как сообщает официальный Пекин. Как известно, перед полномасштабным вторжением в Украину российское руководство также заявляло о военных учениях у украинских границ. Да и сейчас Россия перебрасывает войска в соседнюю с Украиной Беларусь, где якобы проводит военные учения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Reuters".

Почти 30 китайских самолетов вторглись в зону ПВО Тайваня. Фото: twitter.com/MoNDefense

Сообщается, что на фоне учений Минобороны Тайваня отследило 57 военных самолетов и четыре корабля КНР.

Среди обнаруженных самолетов – истребители J-11, J-16, Су-30 и J-10, стратегические бомбардировщики H-6.

Стоит отметить, что китайская армия организовала совместное патрулирование боевой готовности и настоящие боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Китайские войска последний раз проводили масштабные учения в конце декабря.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай может напасть на Тайвань, если Россия достигнет своей цели в Украине. Об этом сказал директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в интервью американской телекомпании PBS. Он также считает, что российское нападение на Украину, и особенно провал его первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера КНР – Си Цзиньпина, который, по некоторым данным, намерен провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до конца текущего года. Что можно сказать о китайской тактике в отношении российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

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