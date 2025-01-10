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Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не разговаривают: что произошло между диктаторами

Ким Чен Ын решил нажать на Пекин

сегодня, 14:02
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Ткачик Олеся

Государственное телевидение Северной Кореи показало фильм "72 часа" о первых днях Корейской войны. Премьера в кинотеатрах прошла в 2024 году.

Си Цзиньпин и Ким Чен Ын не разговаривают: что произошло между диктаторами

Си Цзиньпин

Как всегда, говорит политолог Виталий Кулик, лидер КНДР Ким Чен Ын лично написал сценарий и руководил съемками на месте. Фильм подчеркивает тесные связи Пхеньяна с Москвой в первые дни войны.

Эксперт напомнил, что в посольстве России в КНДР в прошлом году заявили, что фильм просмотрели посол и сотрудники посольства, выразив благодарность МИД Пхеньяну за помощь в ознакомлении с "героической историей".

Интересно, добавляет Кулик, что роль Китая в войне явно занижена. Почти не упоминается 1 млн китайских добровольцев, спасших Ким Ир Сена.

По его словам, подобные шаги проходят на фоне общего понижения двустороннего политического диалога и отмены целого перечня совместных мероприятий, которые должны были проходить между КНР и КНДР. Обозреватели говорят, что Си уже давно не разговаривал с Кимом лично.

"Похоже, что, развивая отношения с РФ Северная Корея, таким образом пытается надавить на Пекин. Вряд ли это приведет к "отрыву" Пхеньяна. Несмотря на все попытки интенсифицировать отношения КНДР и РФ, Китай все еще контролирует 93% внешнеэкономических трансакций Северной Кореи и 90% импорта", — отметил Кулик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что КНДР активно помогает России в войне против Украины. В частности, снабжает ей боеприпасы, ракеты, а также и военных. Известно, что военные из КНДР воюют вместе с россиянами в Курской области. При этом их методы войны поражают украинских военных. К примеру, северные корейцы разминируют поля живой силой.




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Источник: https://www.facebook.com/vitalii.kulik/posts/pfbid0fTfucr9LPfpSPtbQmYKAzJrP9WzfmLcp58pnqjgFvzcXohVcrz6Yk8wVgi5Vpn8dl
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