Си Цзиньпин не доверяет своей армии: подробности сенсации

Правитель Китая Си Цзиньпин приказал своим вооруженным силам готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года. Однако у аналитиков есть сомнения, что Китай вообще будет способен вести большую войну в ближайшие годы, пишет The New York Times.

Китай наращивает армию. Фото из открытых источников

В последнее время Пекин провел несколько волн чисток среди высшего военного руководства. В частности, за последние два года были уволены два министра обороны и ряд топовых чиновников Народно-освободительной армии, включая высших командиров Ракетных войск.

Одной из жертв чисток стал генерал Хэ Вейдун, который по рангу был вторым в армии Китая. Он непосредственно отчитывался в Си Цзиньпине и был глубоко вовлечен в планирование теоретического вторжения на Тайвань.

Эти репрессии могут быть вызваны как идеологическими разногласиями, так и коррупционными проблемами. В любом случае, такая нестабильность в высшем военном руководстве вызывает серьезные сомнения в компетентности и надежности военных командиров армии КНР, пишет издание.

Отмечается, что проблемы могут ослабить амбиции Си Цзиньпиня по захвату Тайваня. И хотя китайская армия за последние десятилетия заметно модернизировалась и действительно способна бросить вызов Соединенным Штатам, одних вооружений недостаточно для победы.

Военная эффективность в значительной степени зависит от лидерства в поле боя — опытных командиров, способных быстро принимать сложные решения в тумане войны. Китай не воевал с 1979 года и современное поколение китайских офицеров не имеет такого опыта, как у американских офицеров.

Кроме того, проблема может быть значительно глубже – Коммунистическая партия Китая, возможно, просто не имеет достаточно крепкого контроля над собственной армией.

Поскольку отсрочка китайского вторжения на Тайвань выглядит вполне вероятной, то дополнительное время островное государство и его американский союзник должны использовать для усиления собственной обороноспособности, добавляет издание.