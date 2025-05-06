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Си Цзиньпин не доверяет своей армии: подробности сенсации

Китай может отложить вторжение на Тайвань

сегодня, 22:41
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Марьян Ощановский

Правитель Китая Си Цзиньпин приказал своим вооруженным силам готовиться к вторжению на Тайвань до 2027 года. Однако у аналитиков есть сомнения, что Китай вообще будет способен вести большую войну в ближайшие годы, пишет The New York Times.

Си Цзиньпин не доверяет своей армии: подробности сенсации

Китай наращивает армию. Фото из открытых источников

В последнее время Пекин провел несколько волн чисток среди высшего военного руководства. В частности, за последние два года были уволены два министра обороны и ряд топовых чиновников Народно-освободительной армии, включая высших командиров Ракетных войск.

Одной из жертв чисток стал генерал Хэ Вейдун, который по рангу был вторым в армии Китая. Он непосредственно отчитывался в Си Цзиньпине и был глубоко вовлечен в планирование теоретического вторжения на Тайвань.

Эти репрессии могут быть вызваны как идеологическими разногласиями, так и коррупционными проблемами. В любом случае, такая нестабильность в высшем военном руководстве вызывает серьезные сомнения в компетентности и надежности военных командиров армии КНР, пишет издание.

Отмечается, что проблемы могут ослабить амбиции Си Цзиньпиня по захвату Тайваня. И хотя китайская армия за последние десятилетия заметно модернизировалась и действительно способна бросить вызов Соединенным Штатам, одних вооружений недостаточно для победы.

Военная эффективность в значительной степени зависит от лидерства в поле боя — опытных командиров, способных быстро принимать сложные решения в тумане войны. Китай не воевал с 1979 года и современное поколение китайских офицеров не имеет такого опыта, как у американских офицеров.

Кроме того, проблема может быть значительно глубже – Коммунистическая партия Китая, возможно, просто не имеет достаточно крепкого контроля над собственной армией.

Поскольку отсрочка китайского вторжения на Тайвань выглядит вполне вероятной, то дополнительное время островное государство и его американский союзник должны использовать для усиления собственной обороноспособности, добавляет издание.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/06/opinion/china-taiwan-xi-jinping.html
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