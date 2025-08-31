Си Цзиньпин неожиданно назвал две наиболее цивилизованные страны мира

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Индия являются "двумя наиболее цивилизованными странами" мира и должны оставаться друзьями и добрыми соседями. Это заявление прозвучало на фоне таможенных требований президента США Дональда Трампа.

Лидер Китая Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

В ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди Си Цзиньпин отметил важность сотрудничества между Пекином и Нью-Дели на фоне глобальных изменений и вызовов. По его словам, Китай и Индия "самые цивилизованные страны" мира в плане численности населения.

"Мир движется к трансформации. Китай и Индия – две наиболее цивилизованные страны. Мы являемся двумя наиболее густонаселенными странами мира и частью Глобального Юга... Жизненно важно быть друзьями, добрыми соседями, а Дракон и Слон должны объединиться", — заявил лидер КНР.

По словам Си, правильный выбор для обеих стран заключается в партнерстве и взаимоподдержке, а не конфронтации.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что Нью-Дели стремится развивать отношения с Китаем на основе взаимного уважения и доверия.

"Индия отдана продвижению наших отношений на основе взаимного уважения, доверия и чувствительности", – сказал Моди.

Это первый визит Моди в Китай за семь лет. Отношения между двумя странами в настоящее время были напряженными из-за пограничных конфликтов, в частности, смертельное столкновение в долине Галван в 2020 году. Переговоры Си и Моди на саммите ШОС проходят на фоне усиления давления США на Китай и Индию, в частности таможенных ограничений, продвигаемых Вашингтоном.

