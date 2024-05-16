Си Цзиньпин озвучил позицию Китая и России по войне в Украине

Китай и РФ выступают за политическое урегулирование войны в Украине, которую начала Россия под руководством Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время совместной пресс-конференции с российским диктатором Владимиром Путиным сделал глава КНР Си Цзиньпин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "BBC".

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что Владимир Путин сейчас находится с двухдневным визитом в Китае. Диктор уже встретился с Си Цзиньпином.

Лидеры стран провели пресс-конференцию, где говорилось об углублении связей Китая и РФ и сотрудничестве в сфере торговли и основных внешнеполитических вопросов.

В частности, там речь шла о войне между Украиной и Россией, которую в Китае называют "кризисом".

Не называя никаких подробностей относительно дальнейших шагов, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия настаивают на "политическом решении" войны в Украине, в то время как Путин выразил благодарность за "усилия Китая по урегулированию украинского кризиса".

Владимир Путин также сказал, что проинформирует Си о ситуации на поле боя.

Заявление Си появилось на фоне обеспокоенности Запада тем, что Китай укрепляет российскую экономику и поставляет компоненты вооружений для конфликта в Украине.

Отметим, в Белом доме назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

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