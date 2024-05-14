Си Цзиньпин после визита в Европу пригласил Путина в Китай

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Лиля Воробьева
Вскоре после своего тура по Европе, во время которого обсуждали войну в Украине, китайский лидер Си Цзиньпин пригласил диктатора РФ Владимира Путина в Китай.
Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)
Визит президента России решили не откладывать на долго, и его запланировали сразу после третьего раунда челночной дипломатии, состоявшегося по политическому решению "кризиса в Украине" правительственного спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.
Встреча Путина с лидером КНР состоится 16-17 мая. Об этом сообщают российские СМИ.
По данным российских пропагандистов, встреча будет направлена на укрепление партнерства и сотрудничества, а также на обсуждение актуальных вопросов. Планируется, что лидеры государств:
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине . Специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине, которую в Китае называют "кризисом в Украине". В ходе третьего раунда Хуэй пообщался с официальными представителями стран Глобального юга.
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