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Си Цзиньпин после визита в Европу пригласил Путина в Китай

Встреча Путина и Си Цзиньпиня должна пройти на днях

сегодня, 20:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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Вскоре после своего тура по Европе, во время которого обсуждали войну в Украине, китайский лидер Си Цзиньпин пригласил диктатора РФ Владимира Путина в Китай.

Си Цзиньпин после визита в Европу пригласил Путина в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Визит президента России решили не откладывать на долго, и его запланировали сразу после третьего раунда челночной дипломатии, состоявшегося по политическому решению "кризиса в Украине" правительственного спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

Встреча Путина с лидером КНР состоится 16-17 мая. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным российских пропагандистов, встреча будет направлена на укрепление партнерства и сотрудничества, а также на обсуждение актуальных вопросов. Планируется, что лидеры государств:

  • подробно обсудят весь комплекс вопросов партнерства и стратегического взаимодействия;
  • обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам;
  • подпишут совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов;
  • примут участие в вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия лет культуры России и Китая;
  • Путин встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном;
  • примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству в Харбине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине . Специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй провел третий этап челночной дипломатии по войне в Украине, которую в Китае называют "кризисом в Украине". В ходе третьего раунда Хуэй пообщался с официальными представителями стран Глобального юга.



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