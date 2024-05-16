Си Цзиньпин поздравил Путина на встрече в Пекине

Российский диктатор Владимир Путин после так называемой "инаугурации" на пост президента РФ совершил свой первый зарубежный визит в Китай. В ходе встречи с Путиным Си Цзиньпин заявил, что Китай будет для России "добрым соседом, другом и надежным партнером".



Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото из открытых источников

Владимир Путин прибыл в Пекин утром 16 мая, где был встречен с военными почестями в Народном зале на западной стороне площади Тяньаньмэнь. Лидер КНР Си Цзиньпин приветствовал российского диктатора и заявил, что Китай готов укреплять отношения с Россией.

"Китай всегда будет для России хорошим соседом, другом и надежным партнером. Китайско-российские отношения возникли не просто ниоткуда, обе стороны должны их уважать и защищать", — сказал Си Цзиньпин.

По словам Си Цзиньпина, Пекин готов достигать взаимного развития в сотрудничестве с Россией и "продвигать мировое равенство и справедливость". А российский диктатор заявил, что сотрудничество Китая и России является "главным стабилизирующим фактором" на международной арене.

"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не конъюнктурны и не направлены против кого-либо. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", — сказал Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай объяснил свою позицию по поводу войны в Украине. Как отметили в МИД КНР, она состоит в том, чтобы играть активную роль в достижении мира.



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