Президент Китая Си Цзиньпин на следующей неделе примет более 20 мировых лидеров на региональном форуме безопасности, который состоится на территории КНР. Целью китайского лидера является демонстрация солидарности стран Южного полушария в условиях правления президента США Дональда Трампа, а также поддержка находящейся под международными санкциями России для осуществления нового дипломатического маневра. Об этом сообщает Reuters.

Фото: из открытых источников

Кроме российского диктатора Владимира Путина, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября, будут присутствовать руководители стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Журналисты напоминают, что этот саммит станет первым визитом премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай за последние семь лет, что является частью усилий двух соседних стран по разрядке напряженности, возникшей после смертельных пограничных столкновений в 2020 году.

Главный редактор исследовательской организации The China-Global South Project Эрик Оландер отметил, что Си Цзиньпин стремится использовать это мероприятие для демонстрации нового международного порядка после ослабления влияния США. Он также подчеркнул, что усилия администрации Белого дома, направленные на сдерживание Китая, Ирана, России и Индии, не принесли ожидаемых результатов. Особое внимание он обратил на раздражение Дональда Трампа деятельностью БРИКС, создававшегося именно для усиления противовеса США.

По словам представителя Министерства иностранных дел Китая, нынешний саммит будет самым большим с момента создания ШОС в 2001 году. Дипломат подчеркнул важность этого блока как фактора построения нового типа международных отношений.

Reuters добавляет, что ШОС, первоначально созданное как объединение шести евразийских государств, за последние годы расширило свой состав до 10 постоянных членов и 16 стран-участниц диалога и наблюдателей. Ее компетенции также значительно возросли – от безопасности и борьбы с терроризмом до экономического и военного сотрудничества.

