logo

BTC/USD

98385.60

ETH/USD

3727.21

LTC/USD

113.81

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Китай Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу

Си Цзиньпин критикует Трампа за решение повысить пошлины на товары из Китая.

сегодня, 12:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Китайский лидер Си Цзиньпин публично предупредил США, что в торговой войне "не будет победителей". По словам Си Цзиньпина, повышение цен на пошлины, которые предлагает ввести Трамп, могут навредить Китаю, что в конечном итоге будет иметь влияние на весь мир.

Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу

Си Цзиньпин. Фото: EPA

Си Цзиньпин встретился с руководителями ряда мировых финансовых учреждений, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Во время встречи он пригрозил Трампу на его шаги по отношению к Китаю в торговой войне и пообещал защищать экономические интересы КНР.

"Тарифные, торговые и технологические войны противоречат историческим тенденциям и экономическим законам. Победителей не будет", — сказал Си Цзиньпин.

Также Си Цзиньпин вспомнил слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о "маленьких двориках с высокими стенами". Это стратегия, предусматривающая общее продолжение торговли с Китаем в обычном режиме на большинство товаров, однако вводит ограничения на некоторые из них, в частности на высокотехнологичные продукты, такие как полупроводники, имеющие военное применение.

"Строить "дворики с высокими стенами", срывать и разрывать цепи, это принесет другим вред, а каждому из нас не принесет пользы. Китай всегда считал, что только тогда, когда Китаю хорошо, мир может быть хорошим. Только тогда, когда мир будет хорошим, Китай может быть лучше", — сказал Си Цзиньпин.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о третьем раунде ограничений на экспорт, ограничивая доступ Китаю на два десятка видов оборудования для производства полупроводников и передовых микросхем, а также усиливая контроль над более чем 100 китайскими компаниями.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о повышении пошлин на китайские товары. По словам избранного президента США, он может пересмотреть свою политику, если Китай перекроет поток нелегальных наркотиков в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые после победы на выборах Трамп побеседовал с Си Цзиньпином.

Также "Комментарии" писали, что Трамп предложил двум странам войти в состав США. Таким способом Трамп высказался о помощи Канаде и Мексике от США, указывая, что если они и дальше, хотят получать деньги, то должны быть частью Соединенных Штатов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2024/12/10/business/china-us-trade-war-xi-warning-hnk-intl/index.html
Теги:

Новости

Все новости