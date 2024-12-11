Си Цзиньпин сделал предупреждение Дональду Трампу

Китайский лидер Си Цзиньпин публично предупредил США, что в торговой войне "не будет победителей". По словам Си Цзиньпина, повышение цен на пошлины, которые предлагает ввести Трамп, могут навредить Китаю, что в конечном итоге будет иметь влияние на весь мир.

Си Цзиньпин. Фото: EPA

Си Цзиньпин встретился с руководителями ряда мировых финансовых учреждений, включая Всемирный банк и Международный валютный фонд. Во время встречи он пригрозил Трампу на его шаги по отношению к Китаю в торговой войне и пообещал защищать экономические интересы КНР.

"Тарифные, торговые и технологические войны противоречат историческим тенденциям и экономическим законам. Победителей не будет", — сказал Си Цзиньпин.

Также Си Цзиньпин вспомнил слова советника по национальной безопасности США Джейка Салливана о "маленьких двориках с высокими стенами". Это стратегия, предусматривающая общее продолжение торговли с Китаем в обычном режиме на большинство товаров, однако вводит ограничения на некоторые из них, в частности на высокотехнологичные продукты, такие как полупроводники, имеющие военное применение.

"Строить "дворики с высокими стенами", срывать и разрывать цепи, это принесет другим вред, а каждому из нас не принесет пользы. Китай всегда считал, что только тогда, когда Китаю хорошо, мир может быть хорошим. Только тогда, когда мир будет хорошим, Китай может быть лучше", — сказал Си Цзиньпин.

На прошлой неделе администрация Байдена объявила о третьем раунде ограничений на экспорт, ограничивая доступ Китаю на два десятка видов оборудования для производства полупроводников и передовых микросхем, а также усиливая контроль над более чем 100 китайскими компаниями.

Напомним, что Трамп неоднократно заявлял о повышении пошлин на китайские товары. По словам избранного президента США, он может пересмотреть свою политику, если Китай перекроет поток нелегальных наркотиков в США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые после победы на выборах Трамп побеседовал с Си Цзиньпином.

Также "Комментарии" писали, что Трамп предложил двум странам войти в состав США. Таким способом Трамп высказался о помощи Канаде и Мексике от США, указывая, что если они и дальше, хотят получать деньги, то должны быть частью Соединенных Штатов.