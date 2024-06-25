Си Цзиньпин раскрыл, как Китай будет искать путь для завершения войны в Украине

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать урегулирование "кризиса в Украине" собственным способом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по отношению к "украинскому кризису" заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию", — говорится в сообщении.

По мнению Си Цзиньпина, сейчас необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров.

"Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании "кризиса в Украине" своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", — отметил китайский лидер.

В то же время, он добавил, что Пекин выступает против критики другими странами его "обычной торговли" с Россией, целью чего, по его словам, является дискредитация Китая.

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