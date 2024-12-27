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Си Цзиньпин собрался в Россию: что будет обсуждать с Путиным

В России говорят, что Си Цзиньпин якобы очень хорошо понимает все происходящее в мире и понимает «суть конфликта» в Украине

сегодня, 10:18
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Ткачик Олеся

Глава Китая Си Цзиньпин запланировал визит в Россию в 2025 году. Ранее он неоднократно встречался с диктатором Владимиром Путиным, включая момент после начала российского вторжения в Украину, сообщает Reuters. Информацию о визите Си Цзиньпина озвучил посол России в Китае Игорь Моргулов.

Си Цзиньпин собрался в Россию: что будет обсуждать с Путиным

Си Цзиньпин

По словам Моргулова, Китай воздерживается от осуждения войны России в Украине, которая длится уже 34 месяца. Он отметил, что Китай понимает суть конфликта, поскольку сталкивается с подобными вызовами, в частности, со стороны США и их союзников, которые усиливают давление на Китай в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Моргулов также подчеркнул, что НАТО "разрабатывает планы по перемещению военной инфраструктуры" в этот регион.

Посол подтвердил, что визит Си Цзиньпина в Россию является одним из главных приоритетов для Москвы в следующем году.

Reuters также напоминает, что в феврале 2022 года Путин посетил Китай и объявил о партнерстве "без ограничений" за несколько дней до начала российского вторжения в Украину. В мае 2023 года, после своего переизбрания, Путин снова находился в Пекине, где подчеркнул важность "новой эры" двусторонних отношений, ориентированных на противостояние политике США.

В марте 2023 Си Цзиньпин посетил Москву с государственным визитом, где его встретили с большими почестями.

Также следует отметить, что во время встречи с главой Совбеза России Дмитрием Медведевым Си Цзиньпин отметил необходимость "разрядки" в конфликте с Украиной и важность недопущения эскалации. В ответ Медведев передал Си "личное послание" от Путина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что недавно Медведев на два дня ездил в Китай.




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Источник: https://www.reuters.com/world/chinas-xi-jinping-will-visit-russia-2025-russian-ambassador-says-2024-12-27/
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