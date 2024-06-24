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Си Цзиньпин во время встречи с Дудой рассказал, как будет действовать Китай по "кризису в Украине"

Президент Польши Анджей Дуда прилетел в Китай 22 июня

24 июня 2024, 20:40 comments1176
Автор:
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Лиля Воробьева
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Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой в Пекине заявил, что Китай будет искать собственный способ урегулирования "кризиса в Украине". Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Си Цзиньпин во время встречи с Дудой рассказал, как будет действовать Китай по "кризису в Украине"

Си Цзиньпин (фото из открытых источников)

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая состоит в содействии мирным переговорам и политическом урегулировании конфликта.

Китайский лидер отметил, что необходимо приложить усилия по предотвращению расширения и усиления конфликта, уменьшить напряженность и создать условия для мирных переговоров. Он также добавил, что Китай готов и дальше играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине своим собственным способом и поддерживает все усилия, способствующие мирному разрешению кризиса и построению эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности.

Кроме того, Си Цзиньпин высказался против критики другими странами по "обычной торговле" Китая с Россией, отметив, что подобные действия преследуют цель дискредитировать Китай.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Китай вернется за стол переговоров . С большой вероятностью можно сказать, что Украина и Китай продолжат переговоры по прекращению войны, даже несмотря на отказ официального Пекина участвовать в саммите мира. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что и Украина, и Швейцария вели переговоры с Китаем по его участию в саммите мира. Но, по мнению Дмитрия Кулебы, решающим фактором, из-за которого Пекин отказался быть представленным на саммите, стало отсутствие России.
 



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Источник: https://www.mfa.gov.cn/web/wjdt_674879/gjldrhd_674881/202406/t20240624_11440685.shtml
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