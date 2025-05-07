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Си Цзиньпин впервые объяснил, зачем приехал в Москву на 9 мая

Си Цзиньпин заявил, что будет отстаивать с Путиным результаты победы во Второй мировой войне

сегодня, 19:49 comments1539
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Лиля Воробьева

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл на парад 9 мая в Москву. Именно его помпезно встречали кремлевские муртады у трапа самолета. Весь его визит займет четыре дня. По прибытии глава Китая сделал первое заявление о цели своего турне в РФ. Его слова цитируют русские паблики.

Си Цзиньпин впервые объяснил, зачем приехал в Москву на 9 мая

Си Цзиньпин и Путин (фото из открытых источников)

"Встреча с Путиным придаст мощный импульс развитию российско-китайских отношений. КНР и РФ будут защищать международную систему, основанную на международном порядке и праве, противостоять гегемонии и "политике власти",- заявил Си Цзиньпин.

Китай и Россия будут вместе отстаивать результаты победы во Второй мировой войне, отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что как в РФ встречали Си Цзиньпина . В Москву на торжества, организованные Кремлем к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, прибыл глава КНР Си Цзиньпинь. И, конечно, у Путина решили встретить своего главного гостя с размахом и совсем не так, как остальные отважившиеся политики, прибывшие в Москву на парад Путина. Так российские паблики пестрят видео, где китайский самолет встречают почетным караулом и оркестром.

Также "Комментарии" писали о том, что на Западе узнали истинную цель визита Си в Москву на парад. Президент Китая Си Цзиньпин во время своего государственного визита в Москву на этой неделе планирует продемонстрировать тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, воспользовавшись изолирующей Вашингтон торговой войной, сообщает Вloomberg.

Ожидается, что во время четырехдневного визита, который начнется в среду, Си впервые после введения Соединенными Штатами высоких пошлин на китайские товары встретится с Путиным лично. Также он примет участие в параде на Красной площади по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне.



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