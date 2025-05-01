Си едет в Москву ставить на место Путина: что разозлило лидера Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Россию для участия в праздновании 9 мая, однако его поездка будет иметь и отдельный дипломатический подтекст. Кремль еще в начале апреля подтвердил, что визит Си будет включать не только церемониальные мероприятия, но и отдельные встречи, которые могут иметь серьезные геополитические последствия, отметила глава правозащитной организации "Русь сидящая" Ольга Романова.

Си Цзиньпин

Она убеждена, что во время этого визита "можно ожидать чего угодно". Она предполагает, что одной из главных тем переговоров станет ситуация вокруг Северной Кореи, которая в последнее время активно поставляет России "живую силу" — военнослужащих, получая технологии.

Понятно, что Ким Чен Ина интересуют только ядерные технологии. Здесь уже важно мнение Китая, которому не выгодно, чтобы КНДР стала ядерным государством, хотя бы потому, что никогда непонятно, что в голове у Ким Чен Ина", — отметила эксперт.

По ее словам, напряжение в регионе растет, и Китай — буквально рядом. Романова говорит, что лидер КНР, вероятно, будет демонстрировать дипломатическую доброжелательность на публике, однако за закрытыми дверями будет обсуждать с Путиным настоящие приоритеты.

"Я думаю, он приедет не просто так, а для разговора с Путиным. Си захочет поговорить обо всем, что происходит", – добавила Ольга Романова.

Вероятно, предполагает она, среди тем будет и вопрос экспорта российских энергоносителей на более выгодных для Пекина условиях. Прямая критика со стороны Си вряд ли прозвучит, но он вполне способен заставить Кремль к уступкам — тихо и жестко, как это умеет Китай.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп стремится привлечь Россию на свою сторону в глобальном противостоянии с Китаем. Однако недавно анонсированный визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву на парад 9 мая может перечеркнуть эти усилия.



